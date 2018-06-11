Скончался экс-гитарист группы Fleetwood Mac Дэнни Кируэн. Музыканту было 68 лет.

Об этом пишет The Guardian.



Причина смерти Кируэна не раскрывается. Известно, что он стал бездомным после 1970-х.





С коллективом Fleetwood Mac Дэнни Кируэн начал выступать в 1968 году, через год после основания. Тогда ему было 18 лет. Спустя некоторое время он пристрастился к выпивке и его выгнали из коллектива.



В интервью The Independent в 1993 году он заявил, что с тех пор, как начал гастролировать с группой Fleetwood Mac, он не имел дома.

Ранее сообщалось, всемирно известный диджей Avicii умер в 28 лет. Музыкант найден мертвым в оманском городе Маскат.