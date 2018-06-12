Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Культура » Видео В Стокгольме похоронили диджея Avicii

Видео В Стокгольме похоронили диджея Avicii

<span class="label red">Видео</span> В Стокгольме похоронили диджея Avicii
Фото с сайта musicweek.ua

Церемония была закрытой

12.06.18 337
000

Умершего в возрасте 28 лет диджея Тима Берглинга, известного как Avicii, похоронили в Стокгольме. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что траурная церемония была закрытой для посторонних.
Причины смерти музыканта до сих пор не раскрываются, однако в начале мая TMZ выяснил, что Avicii умер от обильной кровопотери в результате суицида.

Тим Берглинг ушел из жизни 20 апреля в городе Маскат в Омане, где он навещал друзей. Ему было 28 лет. Последние несколько лет диджей страдал от проблем со здоровьем, в том числе из-за алкоголя. Ранее он признавался, что бросил пить.

Диджей Avicii начинал карьеру с ремиксов. Он прославился в 2010 году благодаря синглам My Feelings for You, Seek Bromance, Blessed и Levels.

В 2013 году журнал Forbes назвал его одним из самых высокооплачиваемых диджеев в мире.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Причина смерти диджея Avicii: самоубийство, - СМИСкромное дарование. Кем был лидер революции электронной танцевальной музыки диджей AviciiВ чистом ритме диджея. Анатолий Топольский о трагедии драмнбейса, стримах из квартиры и украинской версии Burning Man
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 56513
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 6467
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 8021
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9762
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 19067
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 21628
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 14680
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 15827
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 13097
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10951
  1. В Ирландии 2505 женщин установили мировой рекорд по купанию голышом 4544 / 10158
  2. Дайверы обнаружили останки одного из самых богатых британских кораблекрушений 3033 / 3434
  3. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 2996 / 31114
  4. В австралийском заповеднике живет кенгуру-качок, которого боятся смотрители 2350 / 2631
  5. В Израиле нашли голову библейского царя 2273 / 3337
  6. Инновационные разработки украинских ученых с помощью IT-технологий 2190 / 3813
  7. Туманный профит. Кто выиграет в глобальной торговой войне 2162 / 2263
  8. Археологи нашли в Италии второе в истории свидетельство о распятии 1925 / 2319
  9. Киевтеплоэнерго обнародовало новые тарифы на тепло и горячую воду 1780 / 1946
  10. Домашнее задание. Как вернуть этнических украинцев на историческую родину 1721 / 1774
  1. Туманный профит. Кто выиграет в глобальной торговой войне 12 / 2263
  2. Киевтеплоэнерго обнародовало новые тарифы на тепло и горячую воду 10 / 1946
  3. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 8 / 31114
  4. Кто смотрит порно по утрам. Как фильмы для взрослых влияют на нашу жизнь 6 / 1846
  5. Стало известно, когда может заработать Антикоррупционный суд 5 / 729
  6. Домашнее задание. Как вернуть этнических украинцев на историческую родину 5 / 1774
  7. Продукты в магазинах станут намного качественнее, - Богомолец 4 / 914
  8. В Украине дополнительно назначили 23 поезда 4 / 898
  9. Супрун рассказала о диверсантах в Охматдете 3 / 1695
  10. В австралийском заповеднике живет кенгуру-качок, которого боятся смотрители 3 / 2631
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.