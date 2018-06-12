Сразу два украинских фильма попадут на Мюнхенский кинофестиваль

Один из них - дебютная работа режиссера

Мюнхенский международный кинофестиваль отобрал для участия в конкурсной программе INTERNATIONAL INDEPENDENTS сразу два украинских фильма.

Об этом сообщает Госкино.

На фестивале будут представлены дебют режиссера Романа Бондарчука "Вулкан" и фильм Сергея Лозницы "Донбасс".

Кроме того, "Вулкан" попал в программу "East of the West" 53-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах - одного из старейших кинофестивалей класса "А". Мировая премьера фильма состоится 1 июля.

Мировая премьера фильма "Донбасс" уже состоялась. Она открыла официальную конкурсную программу Un Certain Regard Каннского кинофестиваля и получила приз за лучшую режиссерскую работу.

Напомним, второй в Германии по значению после Берлинского кинофестиваля Мюнхенский МКФ в этом году состоится с 28 июня по 7 июля.