В Оттаве прошел премьерный показ "Киборгов"

В столице Канады Оттаве состоялся премьерный показ художественного фильма украинского режиссера Ахтема Сеитаблаева "Киборги. Герои не умирают".
Как сообщает Укринформ, показ прошел в кинотеатре, расположенном рядом с парламентом Канады.
Среди прочих, фильм посмотрели два десятка канадских военных, которые были инструкторами украинских военнослужащих в рамках программы UNIFIER.
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По словам подполковника Вооруженных сил Канады Кристофера Ривза, который возглавлял четвертую ротацию UNIFIER, "Киборги" помогли ему и другим канадским военным лучше понять конфликт в Украине.
А депутат от оппозиционной Консервативной партии Джеймс Безан отметил, что подобные фильмы позволяют повысить осведомленность канадцев о современных событиях в Украине.