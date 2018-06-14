Иллюзия ограбления: Кому понравится "8 подруг Оушена"

В украинский прокат выходит "8 подруг Оушена" – спин-офф коммерчески успешной трилогии 2000-х. На что сделали ставку создатели фильма и кому он понравится, рассказывает Фокус

Для одних семейный бизнес – скромная лавочка в собственном доме, для других – транснациональные компании. Род Оушенов промышляет элегантным грабежом. И хотя его прославленный представитель Дэнни сошел со сцены, эстафету с охотой готова подхватить его сестра Дэбби (Сандра Буллок). Столь же дружелюбная и падкая до незаконного присвоения чужих богатств. Отсидев в тюрьме 5 лет, девушка выходит с целью провернуть грандиозную кражу и планом, как это сделать. Вот только самой ей не справиться, а значит, нужно позвать на помощь нескольких подружек.

Сильный актерский состав и закрученные аферы с неожиданной развязкой были сильными сторонами оригинальной "Трилогии Оушена". Создатели "8 подруг" решили сделать нечто похожее.

На 8 актрис, исполнивших главные роли, приходится 6 "Золотых глобусов", 4 "Оскара", 2 "Эмми" и это еще не полный список наград. Такой ансамбль смог бы превратить в феерию и школьную постановку с написанным на салфетке сценарием. Чего уж говорить о крупнобюджетном блокбастере.

Рианну, сидящую за компьютером и выдающую односложные предложения, в фильме показывают часто

Кажется, актрисы не столько старались раскрыть образы своих героинь, сколько от души развлекались. Благодаря этому картина обрела шарм, из-за которого зритель может простить и нехитрые диалоги, и довольно предсказуемый сюжет. Чего только стоит работа Хелены Бонэм-Картер. Вне зависимости от того, солирует ли она, аккомпанирует или неловко топчется на заднем плане, за каждым ее появлением отрадно наблюдать.

И тут возникает закономерный вопрос: а стоило ли вообще поручать такой душевной компании какое-то ограбление. Ведь с таким же успехом они могли бы попивать просекко на летней террасе, поддерживая светскую беседу, или отрываться на девичнике. От перемены обстановки работа команды не стала бы хуже.

Однако от спин-оффа "Трилогии Оушена" ожидаешь не только звездного состава, но и замысловатой аферы, в которой многие переменные остаются неизвестными до самого финала, а каждое действующее лицо обладает определенным КПД. Вот только спрятать тузы в рукаве авторам "Подруг" почти не удается. Действия некоторых героинь и даже само их наличие зачастую выглядит необязательным для реализации грандиозного замысла.

При просмотре можно прийти к выводу, что подруг могло бы быть и не 8, а 4 или 5

Что же до персонажей, не входящих в восьмерку, то их поступки вызывают еще больше вопросов. Кажется, будто своими словами и действиями они преследуют лишь одну цель: угодить грабительницам вне зависимости от того, насколько это соответствует здравому смыслу. Из-за этого складывается ощущение, что успехами воровки обязаны не столько своей находчивости, сколько скудоумию окружающих.

Ограбление — это… отомстить бывшему на глазах у многомиллионной аудитории

Это может серьезно смазать впечатления от фильма, но у создателей "8 подруг Оушена" имеется несколько проверенных костылей. Фильм, который и так выдержан в весьма позитивном тоне, вдобавок сдобрен юмором, способным растормошить зал. А еще стильным саундтреком и красивым видеорядом, который держится на людях и локациях, а не на спецэффектах. Это помогает создать расслабляющую атмосферу, в которой приятно забыть о хлопотах уходящего дня.

"8 подруг Оуншена" – легкая история, подкупающая своим обаянием. Она не драматизирует события и не претендует на изощренность. Она обладает недостатками, но в отличие от большинства блокбастеров перекрывает их не экшеном или обилием компьютерной графики, а талантом людей, работающих в кадре. Поддавшись этим чарам, можно расслабиться и приятно скоротать вечер, а потом с легкостью все забыть.

Стоит ли смотреть "8 подруг Оушена"?

Да, если:

- Вы пришли в кинотеатр, чтобы расслабиться после тяжелого дня;

- Вы полагаете, что чем больше звезд в фильме, тем он лучше;

- Вам нравится смотреть, как красотки обводят вокруг пальца доверчивых обывателей.

Нет, если:

- Вам по душе фильмы с интригой, которые оставляют пространство для воображения;

- Вы уверены, что и в вымышленной истории действующие лица не должны поступать вопреки здравому смыслу;

- Вы считаете, что даже 20 "Оскаров" не помогут, если сюжет хромает.