13 июня он был госпитализирован в тяжелом состоянии

На 83-м году жизни скончался российский режиссер Станислав Говорухин.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"В 10:37 в санатории Барвиха после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила", - сказал спикер российской Госдумы Вячеслав Володин.

В среду, 13 июня, Говорухин был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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В качестве актера Говорухин снялся почти в 30 картинах, в том числе телевизионных.

Среди художественных фильмов, поставленных Говорухиным, широко известны такие ленты, как "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", "Место встречи изменить нельзя", "Артистка", "Россия, которую мы потеряли", "Конец прекрасной эпохи" и др.

Говорухин работал в кино также в качестве сценариста и продюсера.