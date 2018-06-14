Украинская группа "Океан Эльзы" представила новую песню под названием "В небо жене".

Об этом говорится в Facebook группы.

Автором музыки и слов является фронтмен группы Святослав Вакарчук.

"Мотив композиции появился во время пребывания Вакарчука в Стэнфордском университете зимой 2018 года. Сразу родилась мелодия, а вскоре, во время поездки по побережью Тихого океана, музыканту пришли первые строки. Финальный текст композиции был написан уже в Украине", - говорится в сообщении.

"Эта песня напомнила "Океан Эльзы" периода ранних двухтысячных. Хотелось, чтобы она вышла в стиле первых альбомов, но "В небо жене" все равно иная, потому что появились современные клавиши, совсем другой уровень записи, я пою иначе, чем тогда", - рассказал лидер группы.

Напомним, "Океан Ельзи" - культовая украинская музыкальна группа, которая существует с 1994 года. На счету музыкантов девять полноценных студийных альбомов.

Всего на территории Украины продано более миллиона альбомов группы