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Главная » Стиль жизни » Культура » Семен Слепаков едет в Чечню за вдохновением

Семен Слепаков едет в Чечню за вдохновением

Семен Слепаков едет в Чечню за вдохновением
Фото: The Russian Times

Мне опасаться нечего — до Лермонтова мне еще далеко, - заявил юморист

14.06.18 73
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Юморист Семен Слепаков выразил благодарность главе Чечни Рамзану Кадырову, пригласившего его в гости после скандала вокруг песни «Оле-Оле-Оле», которую Слепаков посвятил российской сборной по футболу.

Артист принял приглашение Кадырова посетить Чечню. «Думаю, эта поездка будет для меня интересным поэтическим опытом. Многие поэты приезжали за вдохновением на Кавказ. Некоторые после этого даже возвращались назад. Мне опасаться нечего — до Лермонтова мне еще далеко. Всем хорошего Чемпионата Мира и просто мира», — написал Слепаков в своем Instagram. 

Также Слепаков отметил, что «не является хейтером» российской сборной и всегда искренне болеет за команду. «Желаю им удачи и надеюсь, что выступят они достойно (хотел написать „верю“, но „надеюсь“ будет честнее)», — отметил он.

Напомним, 11 июня Семен Слепаков опубликовал юмористическую песню. В ней утверждается, что нынешний тренер сборной России по футболу «грустный Черчесов конфетку не слепит из этих балбесов», поэтому предлагается за три дня до начала ЧМ заменить тренера на «твердого как пармезан» главу Чечни Рамзана Кадырова. Когда под руководством политика сборная терпит поражение на матче с ОАЭ, Кадыров со слезами улетает в родной регион. В ответ на это министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что Слепакову «было бы нелишне извиниться» перед игроками российской сборной по футболу и лично перед Кадыровым. Позже сам Кадыров пригласил Слепакова на Кавказ. 

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