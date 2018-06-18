HBO выпустила тизер финальной серии второго сезона "Мира Дикого Запада", в котором декларируется: "Это конец. Больше ничего не будет".

Последовательный монтаж, сквозь который просвечивают несколько интригующих кадров, когда мы видим Джеймса Делоса в лаборатории, Долорес и Бернарда, стоящих перед неким огромным архивом или библиотекой, воспоминание с Логаном возле бассейна и даже мертвых Долорес и Тедди.

Финальная серия второго сезона "Мир Дикого Запада" называется "Пассажиры" — ее выход запланирован на 24 июня.

Напомним, первый сезон "Мира Дикого Запада", который изначально рассматривался как замена "Игры престолов", вышел в октябре 2016 года. Он был признан лучшим научно-фантастическим сериалом по версии Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films. Второй сезон стартовал 22 апреля 2018 года, а уже в мае продюсеры объявили, что продлили его на третий сезон.