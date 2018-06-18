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Видео Режиссер, снимавший фильм о Дон Кихоте 19 лет, лишился прав на него

<span class="label red">Видео</span> Режиссер, снимавший фильм о Дон Кихоте 19 лет, лишился прав на него
Терри Гиллиам/Фото: cinematograf.net

Премьера фильма "Человек, который убил Дон Кихота" уже состоялась на Каннском фестивале в мае 2018 года

18.06.18 447
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Режиссер Терри Гиллиам проиграл суд об авторских правах на фильм "Человек, который убил Дон Кихота".

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Апелляционный суд Парижа признал держателем прав на картину продюсерскую компанию Alfama Films и ее главу Паоло Бранко, оставив в силе контракт, подписанный в 2016 году между режиссером и продюсером. Кроме этого, суд постановил, что режиссер должен заплатить Бранко 10 тысяч евро за нарушение условий контракта.

По словам адвокатов Гиллиама, он заключил соглашение с продюсером Паоло Бранко, который обещал профинансировать фильм в обмен на авторские права. Однако их сотрудничество так и не состоялось. Бранко не смог финансировать производство картины, тем самым вынудив автора искать других продюсеров. В итоге спонсором съемок выступила компания Amazon.



Терри Гиллиам начал работу над фильмом "Человек, который убил Дон Кихота" в 1998 году. Изначально предполагалось, что главные роли в картине сыграют Джонни Депп и Жан Рошфор. Производство ленты неоднократно приостанавливалось из-за проблем с деньгами. В общей сложности режиссер восемь раз возвращался к работе над картиной.

Стоит отметить, что премьера фильма "Человек, который убил Дон Кихота" уже состоялась на Каннском фестивале в мае 2018 года. В картине снялись Адам Драйвер, Джонатан Прайс, Ольга Куриленко и Росси де Пальма.

Паоло Бранко пообещал также потребовать компенсацию от организаторов фестиваля за незаконный показ ленты.

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