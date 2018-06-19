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Видео В США убит второй за сутки рэпер

<span class="label red">Видео</span> В США убит второй за сутки рэпер
Jimmy Wopo/Фото: facebook.com/TheRealTBandz

Музыканта Jimmy Wopo убили в возрасте 21 года

19.06.18 1287
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В США совершено второе за сутки убийство рэпера. 21-летний исполнитель по имени Трэйвон Смарт, известный под псевдонимом Jimmy Wopo, был убит в понедельник, 18 июня, в городе Питтсбург (штат Пенсильвания), сообщает CBS Pittsburgh.

Смарт и еще один человек находились в автомобиле. Злоумышленники сначала следили за ними, а затем обстреляли из проезжавшей мимо машины.

Музыканта и его спутника доставили в госпиталь еще живым, но спасти рэпера не удалось:  он скончался от ран. Второй пострадавший находится в стабильном состоянии.



Смерть Jimmy Wopo подтвердил его менеджер Тэйлор Маглин. Он оставил сообщение в Facebook, в котором заявил, что "потерял своего брата".

Причины убийства пока не понятны. Полиция ведет расследование. Район происшествия оцеплен.

СМИ отмечают, что инцидент со Смартом произошел спустя всего несколько часов после того, как в Южной Флориде был убит другой рэпер - 20-летний Джасей Дуэйн Онфрой, известный под псевдонимом XXXTentacion.

Wopo начал свою музыкальную карьеру в 14 лет. В 2016 году видеоролик на его песню "Elm Street", выложенный на YouTube, собрал более шести миллионов просмотров.


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