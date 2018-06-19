В США совершено второе за сутки убийство рэпера. 21-летний исполнитель по имени Трэйвон Смарт, известный под псевдонимом Jimmy Wopo, был убит в понедельник, 18 июня, в городе Питтсбург (штат Пенсильвания), сообщает CBS Pittsburgh.



Смарт и еще один человек находились в автомобиле. Злоумышленники сначала следили за ними, а затем обстреляли из проезжавшей мимо машины.



Музыканта и его спутника доставили в госпиталь еще живым, но спасти рэпера не удалось: он скончался от ран. Второй пострадавший находится в стабильном состоянии.





Смерть Jimmy Wopo подтвердил его менеджер Тэйлор Маглин. Он оставил сообщение в Facebook, в котором заявил, что "потерял своего брата".



Причины убийства пока не понятны. Полиция ведет расследование. Район происшествия оцеплен.

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СМИ отмечают, что инцидент со Смартом произошел спустя всего несколько часов после того, как в Южной Флориде был убит другой рэпер - 20-летний Джасей Дуэйн Онфрой, известный под псевдонимом XXXTentacion.



Wopo начал свою музыкальную карьеру в 14 лет. В 2016 году видеоролик на его песню "Elm Street", выложенный на YouTube, собрал более шести миллионов просмотров.





