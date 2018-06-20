Украинские рекламные агентства Banda и Republique получили бронзовую статуэтку Международного фестиваля рекламы "Каннские львы".
Об этом сообщил AIN сооснователь Banda.agency Павел Вржещ.
Брендинг музыкального конкурса "Евровидение-2017" был отмечен в категории "дизайн".
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"Мы ждали этого 10 лет. Первый рекламный лев в Украине", – говорится в сообщении на странице Banda в Facebook.
Лозунгом "Евровидения 2017" был призыв Celebrate Diversity – "Празднуй многообразие".
"Мы начали поиски символа, чтобы одновременно он был аутентичным для украинской культуры и передавал миссию конкурса, о которой говорится в слогане. Таким образом, за основу визуального образа "Евровидения 2017" мы взяли традиционные украинские бусы, элементы которого символизируют участников конкурса. Бусина с бусиной, страны, которые принимают участие в "Евровидении", вместе создают удивительный праздник музыки", – говорится на сайте компании Banda.
В качестве основных цветов были выбраны холодный оттенок черного и сияющий красный.
Международный фестиваль рекламы "Каннские львы" ежегодно проходит в Каннах с 1954 года.
Напомним, в 2018 году победителем Евровидения стала израильская певица Нетта.