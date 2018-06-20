Звезда Голливуда Кевин Спейси, который находится под следствием из-за сексуального скандала, вернулся в кино.

Об этом сообщает DailyMail.

Актер появится на большом экране в финансовой драме "Клуб миллиардеров", где сыграет роль инвестора-мошенника из Беверли-Хиллз, который вместе с молодыми финансистами решается на крупную аферу.

Также Кевина Спейси обвиняют и в расизме. Актер якобы оскорблял чернокожих охранников во время съемок сериала "Карточный домик".

Напомним, в конце 2017 года Кевина Спейси более 15 коллег из индустрии кино обвинили в сексуальных домогательствах, среди которых были как женщины, так и мужчины. Кевин Спейси признал вину, извинился, совершил каминг-аут и решил лечиться от сексуальной зависимости.