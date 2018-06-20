Израиль официально начал подготовку к Евровидению

Представители Европейского вещательного союза собрались в штаб-квартире в Женеве для того, чтобы подвести итоги Евровидения-2018 и официально начать подготовку к конкурсу в 2019 году.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Европейские организаторы конкурса заверили, что "Евровидение-2019" состоится, и пройдет оно в Еврейском государстве.

Относительно города проведения международного конкурса тоже возникало немало скандалов. Израиль, который должен принимать конкурс, решил провести шоу в Иерусалиме.

Но из-за угрозы возникновения вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, к рассмотрению было принято 4 города Израиля Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа и Эйлат.

Напомним, организаторы "Евровидения-2019" решили перенести дату проведения песенного конкурса.



В 2019 году "Евровидение" пройдет не в начале, а в конце мая. Конкурс состоится 21 и 23 мая (полуфиналы), а финал запланирован на 25 число. Хотя обычно он проводится в первой половине месяца.