Коржавин умер в США, где жил с 1970-х годов

Замечательный поэт Наум Коржавин умер в возрасте 92 лет.

Коржавин умер в США, где жил с 1970-х годов.

Наум Коржавин (настоящая фамилия Мандель) начал публиковаться в конце 1950-х и был известен в том числе благодаря публикациям в самиздате.

Одно из самых известных его стихотворений — "Памяти Герцена" (Какая сука разбудила Ленина?).

Коржавин был известен как диссидент. В конце 1940-х его, студента Литературного института, репрессировали (в его стихах нашли "пессимизм, неверие в творческое дело партии» и «навязчивые мысли об арестах 1937 года"); по собственным словам, в ссылке он стал "антисталинистом".

В 1960-х Коржавин выступал в поддержку писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля, которых судили за антисоветскую агитацию. В 1973 году он эмигрировал в США, где и жил все это время.