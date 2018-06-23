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Спин-оффы Звездных войн под угрозой

Спин-оффы Звездных войн под угрозой
Фото Youtube

Фильм о Хане Соло провалился

23.06.18 156
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Компания Lucasfilm приостановила работу над всеми спин-оффами по мотивам космической саги "Звездные войны". Вероятно, это связано с провалом в прокате ленты "Хан Соло. Звездные войны: Истории".

Об этом передает The Guardian.

Сообщается, что команда создателей решила бросить все силы на девятый эпизод франшизы. Релиз нового фильма планируется на декабрь 2019 года. Режиссером картины выступит Джей Джей Абрамс, который также снял "Звездные войны: Пробуждение силы".

Будущий спин-офф, который планировала выпустить компания, должен был быть посвящен убийце Бобе Фетту.

Также в планах студии был фильм про Оби-Вана Кеноби, однако теперь судьба этих фильмов под вопросом. 

Напомним, старт съемок девятого эпизода "Звездных войн" намечен на конец июля 2018 года.

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