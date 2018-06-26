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Главная » Стиль жизни » Культура » Видео Умер поэт Андрей Дементьев

Видео Умер поэт Андрей Дементьев

<span class="label red">Видео</span> Умер поэт Андрей Дементьев
Фото: Интерфакс

Ему было 89 лет

26.06.18 871
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Поэт Андрей Дементьев умер на 90-м году жизни.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жену поэта Анну Пугач.

"К сожалению, он умер. Я сама только что узнала. Он так хотел дожить до 90-летия. Он еще только 3 июня выступал на фестивале "Красная площадь", общался с читателями, три часа к нему люди стояли, чтобы подписать книгу. Он чувствовал слабость, но самое главное — в нем была сила духа и любовь к жизни", — сказала Пугач.

Дементьев умер в московской 1-й Городской клинической больнице после продолжительной болезни. 

Напомним, Андрей Дементьев родился 16 июля 1928 года в Твери. Он начал публиковаться в конце 1940-х, всего у него вышло более 40 поэтических сборников. С 1981 по 1992 год Дементьев возглавлял литературный журнал "Юность". В качестве поэта известен в первую очередь благодаря написанным им текстам песен "Аленушка", "Лебединая верность", "Отчий дом", "Баллада о матери". Песни на его стихи исполняли Людмила Зыкина, Вадим Мулерман, София Ротару.

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