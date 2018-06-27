Известный бельгийский рэп-исполнитель Damso снял в Киеве свой новый клип на песню Smog. Ролик обнародован на YouTube-канале артиста.
Композиция стала частью третьего альбома музыканта под названием Lithopédion.
В клипе Damso можно увидеть на фоне памятника Родине-Матери.
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Отметим, что ранее на этой же локации в столице клип на свою песню Crybaby сняла британская певица и актриса Палома Фейт.
Видеоработа вышла две недели назад и уже успела набрать более 9,5 миллионов просмотров.
Ранее Фокус писал, что распавшаяся в начале 1980-х годов шведская группа ABBA впервые за 35 лет записала новые песни.