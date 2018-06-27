Скончался отец Майкла Джексона

Музыкальный менеджер Джозеф Джексон, отец певца Майкла Джексона, скончался в Лос-Анджелесе.
Об этом сообщает TMZ.
В июне его госпитализировали с терминальной стадией рака.
Он умер в окружении жены, детей и внуков.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скончался украинский поэт Иван Драч
Все дети Джексона стали профессиональными музыкантами.
Ранее, 89-летний отец покойного Майкла Джексона Джо Джексон подтвердил слухи о своей скорой смерти.
"Я видел больше закатов, чем мне осталось увидеть. Солнце встает, когда приходит время и, нравится тебе это или нет, заходит, когда приходит время", - написал он в своем Твиттере.
В 2014 году Джозефа Джексона включили в Зал славы ритм-н-блюза.