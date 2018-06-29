Никому не верь. Лучшие сериалы июня

Плащ и кинжал / Cloak & Dagger

Создатель: Джо Покаски

В ролях: Обри Джозеф, Оливия Холт, Глория Рубен, Андреа Рот, Майлз Муссенден

Где: Freeform

Все уже давно сбились со счёта, сколько сериалов из киновселенной Marvel компания запустила в эфир. Тут снова пойдёт речь о супергероях, но не это главное. Авторы "Плаща и кинжала" принялись неспеша "пересобирать" их историю по-новому. В данном случае Marvel не побоялись сделать что-то действительно неординарное. Пока он развивается как драма становления характеров, где оба героя-подростка Танди и Тайрон лишь знакомятся друг с другом (причём не в лучших обстоятельствах) и со своими способностями. Они пока толком не понимают, что делать с тем и другим. "Плащ и кинжал", несомненно, ещё наберёт обороты и, вероятнее всего, отправится на второй круг в следующем сезоне. В отличие от многих других произведений Marvel, у них будет солидная основа в виде полноценного мира, населённого яркими объёмными характерами.

Грёзы / Reverie

Создатель: Мики Фишер

В ролях: Сара Шахи, Деннис Хейсберт, Кэтрин Моррис, Сендхилл Рамамёрти

Где: NBC

Главную героиню по имени Мара, экс-специалиста по переговорам в ситуациях с заложниками, находит бывший босс и коллега, теперь представляющий "Онира-Тех". Эта компания выпустила на рынок виртуальную симуляцию Reverie, где пользователь может создавать такую реальность, какую хочет. Но фирма столкнулась с большой проблемой, которая вот-вот станет публичной, если что-то не будет предпринято. Уже семь пользователей Reverie фактически забыли о реальном мире и отказываются оттуда выходить. Все они наслаждаются построенными ими мирами, лёжа брёвнами в сладостной коме. Задача Мары — войти в их симуляцию и убедить вернуться в реальный мир.

Этот процедурал в фантастическом антураже немного сравнивают с недавним "Первому игроку приготовиться" Стивена Спилберга, где действие развивалось в огромном виртуальном мире. Он действительно похож на его отдалённый приквел. Сериал ещё разгоняется, но уже наметил много возможностей. Создатели не знают, как поведёт себя программа с двумя пользователями, героиня не является образцом психической стабильности, а каждый мир пользователя уникален. Это даёт возможность поиграть практически в любой жанр и сюжет.

Кондор / Condor

Создатели: Тодд Кацберг, Кен Робинсон, Жэейсон Смилович

В ролях: Макс Айронс, Уильям Хёрт, Брендан Фрейзер, Мира Сорвино, Лим Любани

Где: Audience

Джо Тёрнер — аналитик, программист и идеалист, работающий на ЦРУ. Это редкое сочетание детонирует внезапно, когда оказывается, что разведка воспользовалась его алгоритмом, который анализирует профили потенциальных террористов в странах Ближнего Востока для жителей США. Возмущённый, он собирается уволиться, но выясняется, что алгоритм спас почти сотню тысяч жизней. Ещё через день Джо оказывается единственным выжившим из своего отдела, который зачистили двое неизвестных киллеров.

Это осовремененная экранизация шпионского романа 1974 года Джеймса Грэди и отчасти сиквел классики параноидальных триллеров "Три дня Кондора" (1975). За "Кондором", таким образом, стоит крепкая литературная основа. Пока что вышедшие серии задрали планку довольно высоко. Сюжет расширен за счёт новых героев, которым не поленились придать человеческий вид и даже ангажировать на их роли актёрский цветник, среди которых оскаровский лауреат Уильям Хёрт. Кроме того, тут отчётливо заявлена тема конфликта по поводу того, где же лежит граница между маленьким злом, на которые идут спецслужбы, и большим злом, от которого они нас спасают.

Наследие / Succession

Создатель: Джесси Армстронг

В ролях: Брайан Кокс, Киран Калкин, Сара Снук, Питер Фридмен, Джереми Стронг

Где: HBO

Сериал, где члены неприлично богатой дисфункциональной семьи будут цинично и изобретательно пить кровь своих ближних. "Наследие" представляют иногда чуть ли не как историю Руперта Мёрдока, владельца огромной медиаимперии, но сценарист и создатель "Наследия" Джесси Армстронг ("Гуща событий") настаивает: сериал нечто большее, чем любая история про старого бизнес-волка, который будет умирать, а всё равно не отпустит бразды правления даже ради собственных детей. Но совпадений с историей конкретно Мёрдока, которому уже 87, а он так и не вышел на пенсию, много.

В сериале отца семейства и владельца самой крупной медиаимперии в мире зовут Логан Рой (мощный старик Брайан Кокс). По сравнению с Мёрдоком он ещё мальчик, ему лишь исполнится 80. На управление компанией претендует старший сын (уже три года как не рассыпает кокаин на айфоны своих детей). Но проблема всех четырёх наследников в том, что их сильные стороны только вместе могут быть достойной заменой отцу, а они скорее удавятся, чем будут сотрудничать.

Импульс / Impulse

Создатель: Джеффри Либер

В ролях: Мэдди Хэссон, Сара Дежарден, Энука Окума, Крэйг Арнольд

Где: YouTube Premium

16-летняя Генриетта переезжает с мамой, снова вышедшей замуж, в другой городок и пытается адаптироваться в новой семье и школе. У неё случаются странные припадки, которые не могут внятно объяснить врачи. Неинтересно? Ладно, тогда главное. Припадки являются лишь внешними признаками её способности телепортироваться в момент стресса или опасности, причём иногда с разрушительными последствиями.

Возможно, вы помните "Телепорт" (Jumper, 2008), который в своё время затоптали критики, но он таки стал популярным фильмом. Лента была экранизацией романа Стивена Гулда про людей, которые могут произвольно и мгновенно телепортироваться в любую точку планеты. "Импульс" — экранизация уже четвёртого романа той же вселенной. Но шоураннер сериала не продаёт своё новое шоу как её часть. Даже несмотря на то, что пилотную серию здесь снял режиссёр самого "Телепорта" Даг Лайман ("Грань будущего"). Это разумный подход, потому что в действительности сериал вообще не похож на роман. Скорее это всё-таки драма про взросление через призму экстраординарных способностей главной героини.

Закулиса / Deep State

Создатели: Саймон Максвелл, Мэтью Паркхилл

В ролях: Марк Стронг, Джо Демпси, Карима МакАдамс, Лине Рене

Где: Fox

Десять лет как Макс Истон (Марк Стронг) ушёл из британской разведки и поселился с женой во Франции. Но оперативники спецслужб бывшими не бывают, о чём ему напоминают коллеги, приглашая в Лондон. По приезде туда Макс выясняет, что речь идёт о его сыне. Три дня назад он, тоже оперативник разведки, был убит, а его группа в Бейруте, кажется, больше не подчиняется центру.

Оригинальное название этого британского сериала Deep State — термин, появившийся в американской политологии совсем недавно. Речь идёт о тайном правительстве — группе финансистов и олигархов, которые принимают все значимые решения в жизни страны в обход тех, кого выбирают люди. В британской MI6 дела обстоят не лучше. О том, что внутри разведки есть второе дно, мы узнаём очень быстро. Герой вскоре обнаружит, что он отправился в Бейрут совсем не за тем, за чем его посылали, но он не привык бежать от проблем. Теперь Максу осталось выяснить, где свои, где чужие и в кого надо стрелять, а кого спасать, чем он и будет заниматься первый сезон.

Оперативному работнику MI6 очень идёт лицо Марка Стронга в главной роли, и в целом это крепкая жанровая вещь.