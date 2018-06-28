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Главная » Стиль жизни » Культура » Видео, фото Во Львове начался международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest

Видео, фото Во Львове начался международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest

<span class="label red">Видео, фото</span> Во Львове начался международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest
Фото: lviv.web2ua.com

The Guardian включил его в список лучших фестивалей Европы

28.06.18 141
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Во Львове 27 июня стартовал VIII международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest 2018, который продлится до 1 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

В течение пяти дней на сцене выступят более 170 исполнителей из 17 стран мира.

Фото: lviv.web2ua.com

Leopolis Jazz Fest будет проходить на трех сценах во Львове: сцена на площади Рынок, сцена во дворе Дворца Потоцких, главная сцена им. Эдди Рознера в парке культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого.

Фото: lviv.web2ua.com

"Международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest ежегодно проходит в формате open-air. Фестиваль продлится 5 дней и будет иметь 10 хэдлайнеров, музыкантов мировой славы, которые будут выступать на сцене Эдди Рознера. Традиционно, послушать их можно не только в зале, но и в специально обустроенных в парке пикникових зонах", - говорится в сообщении.



Справка

Leopolis Jazz Fest (Alfa Jazz Fest до 2017 года)  -  международный джазовый фестиваль, который ежегодно проходит в формате open-air в июне во Львове. Первый фестиваль успешно прошел в 2011 году. The Guardian включил Alfa Jazz Fest в список лучших фестивалей Европы.

Отметим, ранее в центре Львова на площади Музейной состоялся VIII ежегодный "Фестиваль Писанок".

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