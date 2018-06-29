В Карловых Варах стартует кинофестиваль

В программе конкурса - три украинских фильма

В пятницу в Карловых Варах (Чехия) открывается 53-й международный кинофестиваль.

В программе фестиваля - три украинских фильма, сообщает Укринформ.

Жюри и зрителям будут представлены новые, 2018 года, картины «Донбасс» Сергея Лозницы (программа «Другой взгляд») и «Вулкан» Романа Бондарчука (программа “На восток от запада”), а также фильм 2014 года «Племя» Мирослава Слабошпицкого («Люди по соседству»).

Кинофестиваль пройдет в курортном городе западной Чехии с 29 июня по 7 июля.

Откроется он фильмом «Любовные похождения блондинки» (1965 год) в память о режиссере Милоше Формане. Весь фестиваль посвящен этому знаменитому чешскому мастеру кино, ушедшему из жизни 13 апреля 2018 года.

Премия за вклад в кинематограф будет вручена автору фильма «Человек дождя» Барри Левинсону и чешскому актеру Яромиру Ганзлику.

В этом году в программу включено 180 полнометражных художественных и документальных фильмов, которые были отобраны из 1800 конкурсных заявок.

Напомним, с 28 по 30 июня в Киеве пройдет фестиваль немого кино и современной музыки "Немые ночи. Возвращение", темой которого традиционно является украинское кино дозвуковой эпохи.