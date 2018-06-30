В сети появился клип на трек SAD! рэпера XXXTentacion. Видео было снято за несколько месяцев до смерти музыканта и опубликовано на его YouTube-канале.
По сюжету, рэпер приходит на собственные похороны, дерется сам с собой и разговаривает в пустом пространстве с высокой фигурой в темном.
Сама песня начинается только на третьей минуте клипа. До этого в видео нет почти никаких звуков.
Сценарий клипа написал сам артист.
Вскоре после появления клипа его уже посмотрели около полумиллиона человек.
Напомним, во Флориде (США) застрелили известного 20-летнего рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion.