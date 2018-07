Супермен уже не тот. 10 лучших видеоклипов июня

Shawn Mendes – Nervous

Канадский исполнитель и автор песен Шон Мендес из тех ребят, которые кепку делают из газеты, рай — из шалаша, а клип — из одной электрогитары и двух пар рук. Четырёхрукому Шиве, то есть Шону, две мужские руки нужны, чтобы бряцать на струнах гитары, а две женские — чтобы "немного нервничать", хватая себя за ворот. Создатели видеоролика утверждают, что нервозные руки принадлежат модели Лилии Скарлетт, но зритель наверняка захотел бы, чтобы Лилию показали полностью. Кстати, песня написана в соавторстве с певицей Джулией Майклс, но в клипе нет даже её коленки.

Selena Gomez – Back To You

Любовные треугольники во все эпохи считались мотивом плодотворным, и наши герои — тому доказательство: The Weeknd посвящает страдальческие песни-обвинения Селене Гомез, Селена Гомез — Джастину Биберу, Бибер — Селене. Следующим шагом надо бы Селене с Джастином записать какой-то дуэт, иссушающий слёзы The Weeknd, и тогда этот треугольник превратится в случайный генератор песен.

Адресованный Биберу опус Back To You стал саундтреком второго сезона сериала "13 причин почему", а мини-фильм к нему в кислотных красках индийского кино — руководством по угону и поджогу машин.

Die Antwoord – Alien (Feat. The Black Goat)

Готов ли Киев к нашествию пришельцев? Судя по реакции на болельщиков футбольной команды Ливерпуля, не очень. А, между прочим, мусора от них стоит ждать гораздо больше — мёртвые тела перелётных неоновых гусениц и использованные коконы в духе одноимённого фильма Рона Говарда. Этими и другими свидетельствами пребывания инопланетян на планете Земля помечена новая видеоработа африканских фриков Die Antwoord, обещающих десантироваться в Киев в начале августа. Тонкоголосая Йоланди Фиссер, конечно же, сыграла роль инопланетянки, а её дочь Сикстин — вылупившейся из кокона земной девушки.

Azealia Banks – Anna Wintour

Любите ли вы главреда американского Vogue так же сильно, как любит её певица Азилия Бэнкс? Если да, то вы просто обязаны посвятить ей танцевальный клип. Изобретать велосипед совершенно необязательно: Азилия, например, заново переосмыслила, а точнее перетанцевала сюжет The Pleasure Principle Джанет Джексон и назвала эту работу именем главреда — Anna Wintour. Девушка настаивает на том, что лично не знакома с Анной, хоть в 2014 году и участвовала в съёмках для издания Vogue. Но всё равно боготворит эту "сильную и неординарную личность, скрытую в маленьком, аккуратном и женственном теле".

Nicki Minaj – Chun-Li

Ники Минаж уверена, что новый её альбом станет "самым лучшим за всю-всю-всю жизнь". Как он будет называться, когда выйдет и какие треки туда попадут — пока секрет, и хочется верить, что сама-то Ники уже всё знает и лишь скрывает подробности. В поддержку секретного альбома Ники выпустила новую работу Chun-Li, чувственную, томную, но вполне ритмичную. Режиссёром клипа к ней выступил известный фотограф и клипмейкер Стивен Кляйн, уделивший внимание и неону костюмов, и таинственным сражениям. А роскошное тело певицы в блестящем кожаном купальнике на троне — немой укор всем худеющим девушкам.

Луна – Jukebox

Киевская вокалистка Луна в последнее время фигурировала в новостях из-за скандала, поднятого её мужем Юрием Бардашем, нецензурно обвинившим жену в измене. Одновременно вышли две их песни — Jukebox Луны и Youra Zloy Юрия Бардаша, первую из которых можно считать очередным любовным признанием Луны (Кристины Бардаш) её саунд-продюсеру Александру Волощуку, а второй — музыкальной руганью ревнивого мужа в адрес обидчика. Этот скандал подогрел к новинкам интерес гораздо больший, чем упоминание того факта, что новый клип Луны снят на айфон.

Bichkraft – Night Lamp

Соскучились по фальшивому пению, разбитым гитарам, трещащим ударным и гаражному року 70-х? Тогда эта композиция точно для вас! Странная песня, в которой всё плохо и неряшливо сделано, тем не менее, цепляет своей стильностью. Режиссёрами выступили художники Ярема Малащук и Роман Химей, недавно выигравшие специальный приз премии PinchukArtCentre. Напомаженные лица музыкантов, брюки клёш из 70-х и кожаные косоворотки появились после того, как участник группы Женя Бичовски снялся в рекламе Diesel и подбил парней снять видео в эстетике глэм-рока.

Palaty – "Полетимо"

Хочешь придумать что-то новенькое — поезжай в Карпаты. Именно такую формулу успеха опробовал украинский проект Palaty. Неделя без интернета в горах — и, как результат, появление поп-композиции с элементами R’n’B и запоминающимся припевом "Полетимо". Точно неизвестно, чем именно музыканты занимались неделю в горах, но что после этого они потратили неопределённое количество времени на то, чтобы надуть шарики и засунуть их в капроновые колготки, совершенно очевидно из клипа, режиссёрами которого выступили Марго Гаряжа и Елена Яковлева.

Charlie Puth – Done For Me (feat. Kehlani)

Тёплое звучание электроники и гармонические сдвиги как у Jamiroquai в 90-х, мягкий приглушённый вокал Charlie Puth и откровенный тембр Kehlani — слагаемые одной из самых волнующих песен этого лета. Сладкая меланхолия, курортное настроение и неспешный танец обеспечат этой работе прочное место на прибрежных дискотеках. В новом видео Чарли Пут наконец-то избавился от имиджа Гарри Поттера, потерявшего свои очки. Теперь он что-то среднее между Хью Грантом в молодости и Полом Маккартни в начале сольной карьеры. Головокружительная смесь. Спросите у ваших мам, если не верите.

Sugarland – Babe ft. Taylor Swift

Помните видеоработу на песню I’m Not The Only One Сэма Смита с прекрасной Дианной Агрон? Так вот, одновременно с тем, как этот клип преодолел отметку в миллиард просмотров на YouTube, появился его двойник от Sugarland и Тейлор Свифт. Та же история о мужской измене, только с менее откровенными сценами и двумя вокалистками в главных ролях: солистка Sugarland играет верную жену, а Тейлор Свифт — коварную разлучницу. Свежая песня написана в стиле кантри, в ней превалирует голос Дженнифер Неттлес, а Тейлор Свифт — кстати, автор песни — лишь подпевает в припеве.