Первое издание книги о Гарри Поттере продали на аукционе

На аукционе в США первое издание книги о Гарри Поттере продали за 74 тысячи долларов.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации издания, экземпляр содержит орфографические ошибки и входит в первый тираж книг "Гарри Поттер и Философский камень" 1997 года.

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Первый тираж был снят с продажи, когда во втором издатели исправили все ошибки. Тем не менее, 11-летней британской школьнице удалось заполучить"неправильный" вариант книги и сохранить ее 21 год в идеальном состоянии.

В книге имя автора значится как J.K. Rowling вместо привычного многим Joanne Rowling.

Напомним, американский писатель Стивен Кинг сравнил президента США Дональда Трампа с дементором из серии книг "Гарри Поттер".