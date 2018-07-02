На музыкальном фестивале Atlas Weekend Олег Винник выступит на разогреве у ХЗВ

С 3 по 8 июля в Киеве уже в четвертый раз состоится один из самых масштабных украинских музыкальных фестивалей – Atlas Weekend. В этом году он объединит более 200 артистов на 7 сценах (4 основных и 3 дополнительных). Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Среди хедлайнеров фестиваля в этом году – The Chemical Brothers, Placebo, Benjamin Clementine, Tom Odell, LP, Martin Garrix и многие другие артисты, работающие в различных музыкальных жанрах.

Также в лайнапе Atlas Weekend в этот раз большой пул украинских групп и исполнителей. За шесть дней фестиваля перед зрителями выступят ВВ, Pianoboy, Бумбокс, 5nizza, MONATIK, ТНМК, The Maneken, Dakh Daughters и др. Кроме того, 3 июля организаторами заявлен как день украинских артистов. В этот день вход на фестиваль будет бесплатным.

Вот уже второй год фестиваль объявляет "украинский день", вход на который – бесплатный. Одним из самых ожидаемых коллективов на нем станет киевская группа "Хаммерман Знищує Віруси", чье выступление недавно взбудоражило весь Ивано-Франковск (включая ту его часть, которая музыкальные фестивали обычно не посещает).

Напомним, после выступления "ХЗВ" в дворце Потоцких во время фестиваля Porto Franko мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив дал указание освятить здание. После этого скандала "Хаммерманы" могут рассчитывать на новую волну фанатов, тем более что на Atlas Weekend у них "на разогреве" выступит не кто-нибудь, а Олег Винник (в графике выступлений "ХЗВ" стоят сразу после Винника). Появление этого певца, ставшего символом непритязательной в музыкальном и содержательном смысле, но при этом очень популярной музыки в лайнапе Atlas Weekend, – сенсация, пожалуй, не меньшая, чем традиционно оригинальные сценические костюмы ХЗВ, которые, собственно, шокировали чиновников франковского муниципалитета.

В рамках Atlas Weekend также пройдет ряд специальных мероприятий совместно с фестивалями "Гогольфест" и "Джаз Коктебель", а также рекорд-лейблами и музыкальными проектами.

Параллельно с музыкальной программой на фестивале будет работать детская площадка и кэмпинг, где можно будет переночевать, воспользоваться душем и туалетом, подзарядить мобильный телефон и т.д.

Напомним, Atlas Weekend традиционно состоится на ВДНХ.

Ранее во Львове прошел международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest.

Анастасия Платонова