Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Культура » На музыкальном фестивале Atlas Weekend Олег Винник выступит на разогреве у ХЗВ

На музыкальном фестивале Atlas Weekend Олег Винник выступит на разогреве у ХЗВ

На музыкальном фестивале Atlas Weekend Олег Винник выступит на разогреве у ХЗВ
Иллюстративное фото

В рамках фестиваля пройдет "украинский день", вход на который – бесплатный

02.07.18 109
000

С 3 по 8 июля в Киеве уже в четвертый раз состоится один из самых масштабных  украинских музыкальных фестивалей –  Atlas Weekend. В этом году он объединит более 200 артистов на 7 сценах (4 основных и 3 дополнительных). Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Среди хедлайнеров фестиваля в этом году – The Chemical Brothers, Placebo, Benjamin Clementine, Tom Odell, LP, Martin Garrix и многие другие артисты, работающие в различных музыкальных жанрах.

Также в лайнапе Atlas Weekend в этот раз большой пул украинских групп и исполнителей. За шесть дней фестиваля перед зрителями выступят ВВ, Pianoboy, Бумбокс, 5nizza, MONATIK, ТНМК, The Maneken, Dakh Daughters и др. Кроме того, 3 июля организаторами заявлен как день украинских артистов. В этот день вход на фестиваль будет бесплатным.

Вот уже второй год фестиваль объявляет "украинский день", вход на который – бесплатный. Одним из самых ожидаемых коллективов на нем станет киевская группа "Хаммерман Знищує Віруси", чье выступление недавно взбудоражило весь Ивано-Франковск (включая ту его часть, которая музыкальные фестивали обычно не посещает).

Напомним, после выступления "ХЗВ" в дворце Потоцких во время фестиваля Porto Franko мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив дал указание освятить здание. После этого скандала "Хаммерманы" могут рассчитывать на новую волну фанатов, тем более что на Atlas Weekend у них "на разогреве" выступит не кто-нибудь, а Олег Винник (в графике выступлений "ХЗВ" стоят сразу после Винника). Появление этого певца, ставшего символом непритязательной в музыкальном и содержательном смысле, но при этом очень популярной музыки  в лайнапе Atlas Weekend, – сенсация, пожалуй, не меньшая, чем традиционно оригинальные сценические костюмы ХЗВ, которые, собственно, шокировали чиновников франковского муниципалитета.

В рамках Atlas Weekend также пройдет ряд специальных мероприятий совместно с фестивалями "Гогольфест" и "Джаз Коктебель", а также рекорд-лейблами и музыкальными проектами.

Параллельно с музыкальной программой на фестивале будет работать детская площадка и кэмпинг, где можно будет переночевать, воспользоваться душем и туалетом, подзарядить мобильный телефон и т.д.

Напомним, Atlas Weekend традиционно состоится на ВДНХ.  

Ранее во Львове прошел международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest.

Анастасия Платонова

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Канаде смена почетного караула прошла под украинскую мелодиюСупермен уже не тот. 10 лучших видеоклипов июняВ Днепре состоялся фестиваль домашних животных
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4349
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58440
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 6125
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 8336
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 22602
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 13047
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 3174
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 19190
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3904
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 8946
  1. Первый украинский. Зачем русскоязычные украинцы переходят на государственный язык 3920 / 4113
  2. Путин присвоил воинским частям имена украинских городов 3683 / 4060
  3. Идею нападения на ромов львовским погромщикам "внушили в голову" россияне, - Геращенко 2176 / 2538
  4. Впервые за 40 лет у берегов Испании заметили белую акулу 1873 / 2003
  5. Порошенко пожелал процветания самому искреннему другу Украины 1808 / 2089
  6. Титаник доедают бактерии 1705 / 1939
  7. На радость зоологам. Топ-5 долгожителей животного мира 1570 / 1870
  8. Невроз судьбы. Петр Порошенко явно устал быть президентом 1299 / 1050
  9. С 1 июля начинает действовать новый список услуг первичной медицинской помощи (список) 1266 / 1461
  10. Киевскую митрополию присоединили к Московской церкви в нарушение канонов, - Вселенский патриарх 1253 / 1446
  1. Идею нападения на ромов львовским погромщикам "внушили в голову" россияне, - Геращенко 12 / 2538
  2. Путин присвоил воинским частям имена украинских городов 8 / 4060
  3. Невроз судьбы. Петр Порошенко явно устал быть президентом 7 / 1050
  4. С 1 июля начинает действовать новый список услуг первичной медицинской помощи (список) 7 / 1461
  5. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 6 / 41537
  6. Впервые за 40 лет у берегов Испании заметили белую акулу 4 / 2003
  7. В Грузии 109 женщин-заключенных объявили голодовку из-за правозащитников 4 / 187
  8. Порошенко пожелал процветания самому искреннему другу Украины 4 / 2089
  9. ВМС Украины пополнились четырьмя новыми артиллерийскими катерами 3 / 987
  10. Поездка в Петриковку. Путешествие в самый красочный посёлок Украины 3 / 2267
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.