В Киеве появится парк современной скульптуры

6 июля в киевском парке "Наталка" на Оболонской набережной откроется первая экспозиция парка скульптур Volume Park.



На выставке под открытым небом будут представлены работы известных украинских скульпторов: Алексея Золотарева, Василия Грубляка, Данила Шумихина, Виталия Протосени, Екатерины Бучачской, Ильи Новгородова и художницы из Латвии Гундеги Эвелоны.



"Мы создаем парк скульптур в противоположность безвкусице и ЖКХ-арту, которые поглотили город, - рассказала "Фокусу" соавтор проекта Марина Радинская. - Хочется, чтобы в городском пространстве киевляне могли наслаждаться не только лебедями из шин, но и настоящим искусством".



Основание такого рода художественного общественного пространства даст возможность киевлянам и гостям города ближе познакомиться с современным искусством. Посредством сотрудничества граждан, государства и художников можно активизировать правильные процессы на пути к улучшению культурного поля Киева и всей страны, считают организаторы.



Концепция первой экспозиции парка – "Сад вопросов".



"Проектом "Сад вопросов" мы хотим сказать, что волнует каждого из нас сегодня, относительно развития страны, города, любой личности в нем, - говорит куратор Екатерина Рай. - Мы предлагаем интегрировать в контекст публичного пространства произведения художников, поднимающих темы памяти, мемориализации, архаики, распределения территорий и человека, который существует в настоящее время в условиях постоянной интерференции определений и ценностей".

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В рамках открытия парка состоится дискуссия на тему "Принципы современного публичного искусства - идеология, вкусы, тренды. Роль скульптуры в городе". В мероприятии примут участие эксперт из Риги Кристиана Карклина / (Kristiana Karklina) - директор фестиваля "Скульптурная квардинале Рига", Наталья Мандро - искусствовед, эксперт современного искусства, Екатерина Пидгайная - куратор ОО Скульптурный ЦЕХ, Елена Зубкова - куратор проекта Kyiv Fation Park. Модерировать будет Екатерина Рай - искусствовед, член конгресса активистов культуры.



"Мы хотим создать такое городское пространство, где, благодаря скульптуре, будут рождаться гениальные идеи и создаваться будущее не только художественного общества, но и каждого жителя Киева, - говорит Светлана Старостенко, куратор и продюсер проекта. - Да, во всем мире скульптурные парки стали визитками мест, где они появились. Интересно, что парк "Наталка" находится не в центре города - идея децентрализации культурных проектов кажется очень продуктивной. К тому же, синтез искусства и природы выглядит очень современно".



Первая экспозиция продлится до 6 августа.

Вход в парк свободный.

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Volume park - организация, деятельность которой направлена ​​на развитие современной украинской скульптуры. Кроме экспозиций под открытым небом в рамках организации будет действовать международная художественная резиденция, где художники из разных уголков мира будут создавать работы для скульптурного парка и обмениваться опытом с украинскими художниками. Также в рамках организации будут проводиться дискуссионные сессии, скульптурные симпозиумы и исследовательские художественные платформы.



На счету института Volume Park следующие проекты:

- Выставки виртуальной скульптуры "Сослагательное наклонение", успешно прошли в рамках Kyiv Art Week 2018 и в галерее Художник.

- Дискуссионные платформы Weekend with Volume и другие.

Галина Ковальчук