Фестиваль "Конструкция": агент культурных перемен в Днепре

Фокус поговорил с основателями фестиваля "Конструкция" Андреем Палашем и Катериной Русецкой о культурной сцене Днепра и о том, как делать маленький фестиваль в большом городе

Несколько дней назад открытая площадка с говорящим названием "Сцена", построенная для проведения Днепровского культурного фестиваля "Конструкция", получила в Барселоне специальный приз премии European Prize for Urban Public Scene. "Сцена" была построена прошлым летом и задумывалась как временная фестивальная локация, однако прожила в парке год, полюбилась горожанам, с 6 по 19 июня вновь была одной из площадок фестиваля "Конструкция" и вот теперь удостоилась международной премии. Фокус поговорил с основателями фестиваля "Конструкция" Андреем Палашем и Катериной Русецкой о "Сцене" в частности, о культурной сцене Днепра в общем и о том, как делать маленький фестиваль в большом городе.

- Многим в Украине все еще непривычно, что может быть целый международный конкурс, посвященный городским публичным пространствам. Однако же он существует и ваша локация – один из его призеров. Андрей, Катя, скажите - при создании "Сцены" вы сразу планировали ее как конкурсный объект?

Катерина Русецкая: "Мы стараемся открывать для людей новые места, и рады, когда на наших событиях пересекаются люди, которые иначе бы не встретились"

Андрей Палаш: Вообще-то нет. Это пространство в парке им. Шевченко мы строили просто как летнюю сцену на один сезон, но за прошлое лето поняли, что место пользуется популярностью, и решили, что оно должно продолжать жить. Вся команда, включая архитекторов из Дании, Польши и Чехии, работала бесплатно. Забавно, что рядом с нами в шорт-листе премии были огромные парки с бюджетом по 5 млн евро, а бюджет "Сцены" - всего 5000 долларов. Так как бюджет у нашего фестиваля скромный, на этот проект мы запускали краудфандинг.

Расскажите о вашем фестивале. Как возникла "Конструкция"?

А. П.: Фестиваль был придуман в 2013 году. Тогда нам с друзьями остро не хватало культурных мест и событий в Днепре. В городе была "Я галерея", только открылась галерея "ArtSvit" – и все.

Катерина Русецкая: Да, на момент создания "Конструкции" мы понимали, что либо придумаем какой-то проект, который занимался бы современной культурой в Днепре, либо будем вынуждены уехать. И мы сделали первый фестиваль.

А.П.: А название родилось, когда мы начали думать, какие ассоциации у нас вызывает Днепр: архитектура, конструктивизм, инженерные бюро. Изначально формат звучал как "фестиваль аудиовизуального искусства и новых медиа в городском пространстве". Мы хотели заниматься новыми медиа и новыми технологиями, но со временем сместились в сторону современного искусства в более широком контексте. Слово "Конструкция" отражает и принцип нашей работы: мы и вправду каждый раз собираем конструктор из локаций и событий.

И каким же был конструктор в этом году?

К.Р.: Тема фестиваля этого года – "Реальность". Мы действительно пытались понять, насколько вообще реально то, что мы делаем, и насколько "Конструкция" меняет что-то в городе. Следуя идее о том, что реальность бывает разной, мы объединили в программе максимально разные по формату события: это и музейные выставки, и концерт эпатажного фрик-персонажа Александра Залупина, и масштабная рейв-вечеринка в ДК им. Ильича, монументальном конструктивистском здании в промышленном районе Днепра. Это место долго пустовало, недавно его продали в частные руки. Мы были первыми среди культурных институций, кто начал с ним работать.

"Конструкция" – фестиваль в городской среде, поэтому локации тут играют важную роль. Расскажите, как вы выбираете их?

А.П.: У нас есть два подхода к выбору локаций. Во-первых, есть интересные, необычные площадки, с которыми мы всегда хотели поработать: например, городской аквариум, планетарий, научная библиотека. В этом случае мы отталкиваемся от места, и думаем, что здесь было бы хорошо сделать аудиовизуальный перформанс, а тут – экспериментальный концерт. А бывает наоборот, когда мы ищем локацию под событие, думая, где оно может прозвучать. Мы пытаемся максимально взаимодействовать с публичной средой, физически сближать аудиторию с искусством. Например, у нас как-то была выставка на Южном вокзале, и люди сталкивались с медиа артом буквально сразу, как только выходили из электрички.

Андрей Палаш: "Мы хотели заниматься новыми медиа и новыми технологиями, но со временем сместились в сторону современного искусства в более широком контексте"

К.Р.: Мы работаем и с музеями, и с площадками в индустриальных зонах. Все эти локации – одновременно и элемент нашего общения с аудиторией. Например, когда мы сделали событие в местном Доме органной музыки, 70% нашей аудитории впервые узнали о его существовании. А это жемчужина локальной архитектуры. Мы стараемся открывать для людей новые места, и рады, когда на наших событиях пересекаются люди, которые иначе бы не встретились.

Ваш фестиваль достаточно камерный и его аудитория во многом герметична. Означает ли это, что широкого запроса на то, что вы делаете, в Днепре нет?

А.П.: Скорее всего, да, и это сложно осознавать, если честно. Мы часто сравниваем Днепр с Харьковом – оба города-миллионники на Востоке Украины. Но у Харькова все хорошо с культурной жизнью, а у нас ситуация оставляет желать лучшего. Там есть художественные вузы, есть развитая культурная среда. Наши же вузы в основном технические, поэтому творческая молодежь из Днепра уезжает.

Но перемены происходят, когда кто-то берет на себя инициативу. Мы так и делаем, пока нас немного: есть мы (KulturaMedialna, организатор фестиваля “Конструкция”) – прим. Авт.), есть команда галереи "ArtSvit", есть куратор Катя Семенюк, которая раньше работала в "Я галерее" - и все. Мы все сотрудничаем и поддерживаем друг друга.

К.Р.: Еще стоит назвать клуб "Модуль". Вообще атмосфера в культурной среде изменилась за последние несколько лет. Все становятся открытее, появляется ощущение поддержки и взаимодействия – такого раньше не было.

Мне нравится, что на культурной сцене Днепра появляются новые имена – например, арт-группа FantasticLittleSplash или коллектив 012345678910. Думаю, "Конструкция" также отчасти повлияла на это.

Как вы видите "Конструкцию" через 5 лет?

А.П.: Мы делаем фестиваль уже пятый год и будем выводить его на новый уровень. Параллельно у нас также есть планы по развитию проекта "Сцена": хотим развивать эту площадку, планируем сделать там ряд событий. Мы также думаем над идеей создания современного культурного центра. Нам кажется это важным, потому что городские власти сейчас предлагают жителям лишь очень традиционное восприятие Днепра. Вот сделали новый логотип города с какой-то непонятной волной и слоган, который звучит как "Дніпро хвилює". Река действительно важный объединяющий элемент для Днепра, но это, конечно, стереотип. Мы пытаемся делать какие-то шаги в направлении переосмысления образа Днепра – хотя бы на уровне мероприятий и привлечения внимания к важным локациям.