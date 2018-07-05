В украинских кинотеатрах стартует "Человек-муравей и Оса". Чем покоряет зрителя продолжение сольника о герое очень маленького роста в мире после фильма "Война бесконечности", разбирался Фокус

Выбор стороны, сделанный неудачливым вором Скоттом Лэнгом (Пол Радд) в фильме "Первый мститель: Противостояние", обеспечил ему новые проблемы с законом. Человеку-муравью пришлось отказаться от своего костюма и сесть под домашний арест. А поскольку фатальный визит Таноса на Землю еще не состоялся, у героя есть время для обустройства профессиональной и личной жизни. Но тут в дверь стучат старые друзья-наставники Хоуп Ван Дайн (Эванджелин Лилли) и ее отец Хэнк Пим (Майкл Дуглас). Так что Лэнгу вновь нужно готовиться к многочисленным уменьшениям, а заодно привыкать к работе с напарницей, которая в этом фильме получила костюм осы и статус супергероини.

Среди персонажей Marvel, чьи сольники вышли в последние три года, на лапках Муравья оказались самые слабые карты. Он не мог похвастать ни этническим колоритом Черной пантеры, ни визуальным психоделом Доктора Стренджа, ни популярностью Человека-паука. Что оставалось создателям "очередного комикса Marvel"? Они решили сделать ставку на эмоции. Положительные, само собой, ведь драмы зрителю хватило еще в "Войне бесконечности".

Вот, что значит ходить по лезвию. Буквально

В ход пошло проверенное оружие студии – юмор. В картине он выступает отнюдь не в качестве перебивки между особенно напряженными моментами. Скорее наоборот. На комичных диалогах и гэгах построена едва ли не каждая сцена. Одни вызывают легкую усмешку, другие – дружный хохот зала.

Пол Радд обладает богатым комедийным опытом, так что справиться с главной ролью в "Человеке-муравье и Осе" не было для него сложной задачей

Если вы смотрели прошлые фильмы Marvel, где фигурировал данный герой, то наверняка знаете, что большинство шуток про него основаны на изменениях размеров героев и предметов. В "Человеке-муравье и Осе" все именно так. Хотя сценаристам удалось найти пару неиспользованных трюков. Так что осведомленный зритель не будет разочарован, а несведущий получит новые впечатления.

Но одной лишь комичности могло бы и не хватить. Так что создатели картины захотели вызвать у него еще и умиление. Вроде того, которое возникает при мыслях о родных и близких или во время просмотра видео с котятами. Воссоединение сердец, дети, обнимашки и прочие "бабочки-одуванчики" занимают изрядную долю экранного времени. Даже забавные питомцы (хоть и не котики) тут тоже имеются.

Злодей в картине нетипичный по меркам Marvel, ведь и для него на самом деле не все потеряно

Казалось бы, упрекать фильм в излишней позитивности – дело неблагодарное. Вот только в погоне за эмоциональными всплесками авторы упустили из виду другую важную составляющую, которую ожидаешь от супергеройского кино. В ней на удивление мало экшена по сравнению с прочими проектами Marvel. Как правило, студия умудряется не выдать самые захватывающие сцены фильма в трейлерах, но в этот раз сюрпризов можно не ждать. Если в какой-то момент забавные диалоги вам наскучат, то искать утешения придется в очередной сентиментальной сцене.

Словом, "Челоек-муравей и Оса" вполне может сойти за семейную комедию. Стоит только вытряхнуть героев из обтягивающих костюмов и поселить их в тихом пригороде в канун Рождества. Забавный и местами трогательный фильм в очередной раз доказывает, что Marvel умеет рассказывать разные истории в супергеройском антураже. Вопрос лишь в том, готовы ли вы услышать о важности близких людей в жизни, если об этом расскажет подтянутый комик на пару с миловидной спутницей.

Стоит ли смотреть "Человек-муравей и Оса"?

Да, если:

- Мысль позвонить родителям возникает у вас лишь по совету с экрана;

- Вам нравятся видео с котятами, но чувствуется, что в них остро не хватает погонь и взрывов;

- После просмотра "Мстителей: Война бесконечности" вы отчаянно ищете любые сведенья о том, как идут дела в мире Marvel.

Нет, если:

- Вы предпочитаете, чтобы слово "квантовый" произносилось в фильме меньше пары десятков раз;

- Не понаслышке знаете, что такое инсектофобия;

- Вы считаете, что в определенных условиях свитер с оленями смотрится уместнее суперкостюма.