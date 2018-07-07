Видео с песней "Плакала" на самом деле является не клипом, а official audio

Украинский музыкальный коллектив Kazka с композицией "Плакала" возглавила чарт клипов в украинском сегменте YouTube.



Это - первая украиноязычная песня, которая за время существования украинского чарта клипов, попала на первое место.

Об этом свидетельствует рейтинг, который можно увидеть на странице соответствующего чарта (сейчас он отражает данные по 21-28 июня), сообщает karabas.live.





Видео с песней "Плакала" на самом деле является не клипом, а official audio, однако оно смогло обогнать хит "SuperSTAR" от Loboda (она на втором месте).





На третьем месте клип группы "Время и стекло" на песню "E,boy".

Отметим, ранее издание Rolling Stone составило список из 100 лучших песен XXI века. На первом месте оказалась композиция Crazy in Love певицы из США Бейонсе из дебютного альбома исполнительницы Dangerously in Love 2003 года, записанного с участием ее мужа Джей-Зи.