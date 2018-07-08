К гадалке не ходи. Лучшие книги июля

В июльском книжном обозрении Фокуса — кошмар сбывающихся предсказаний, жизнь в тени поп-звезды, история любви на фоне смерти, безвозвратно ушедшее японское время и милая ироническая проза для отдыха от всего вышеперечисленного

Американка Хлоя Бенджамин рассказала историю о том, как четверо детей узнали дату своей кончины и что из этого вышло. Похоже, британка Зэди Смит имеет на себя зуб: она наделила героиню нового романа автобиографическими чертами и отправила её играть скучные второстепенные роли. В очередном бестселлере француза Жана-Поля Дидьелорана главной фишкой стала сладкая романтика с терпким привкусом весёлого цинизма. Вышел перевод романа классика японской литературы ХХ века Сюсаку Эндо: там всё не слишком радостно начинается и ещё печальней заканчивается. Зато в книгах украинки Марианны Гончаровой, даже если что-то где-то плохо, то в общем и целом всё хорошо.

Хлоя Бенджамин "Бессмертники"

"Фантом пресс", 2018

Кто: молодая 29-летняя американская писательница, автор двух романов. Первый получился таким удачным, что второй бросились переводить на десятки языков ещё до его выхода на языке оригинала.

Что: "Бессмертники" и есть второй роман Бенджамин. В США его опубликовали в январе нынешнего года, в российском "Фантом прессе" — два месяца спустя.

О чём: устроены так люди — желают знать, что будет. В 1969 году в городе Нью-Йорке Варя, Дэниел, Клара и Саймон, четверо детей из еврейской семьи Голдов в возрасте от тринадцати до семи лет отправляются на сеанс к гадалке, которая якобы может предсказать, кто сколько проживёт. Каждого из них гадалка принимает отдельно и велит не рассказывать об услышанном. Поэтому, когда первый из Голдов умирает молодым, точь-в-точь в названый ясновидицей день, никому не приходит в голову, что пророчество начинает сбываться.

Как: танцор-гей, умерший от СПИДа, взбалмошная иллюзионистка, совершившая необъяснимый суицид, добропорядочный врач, в припадке ярости возомнивший себя детективом, учёная-биолог, отказавшаяся от новорождённого ребёнка… Каждый из Голдов пошёл своим путём — тут можно порассуждать о смелости и трусости, о нонконформизме и призвании, о разрушении традиционного уклада и эволюции американского социума второй половины ХХ века. И всё же, как ни крути, главная интрига "Бессмертников" — это исполнение пророчеств. В чём тут секрет? В мистическом даре гадалки? Во власти злого рока? В удивительном стечении обстоятельств? В силе веры, навязывающей реальности свои фантастические сюжеты? Ответ есть только у Хлои Бенджамин — конечно, если он вообще существует.

Зэди Смит "Время свинга"

"Эксмо", 2018

Кто: дочь белого британца и чернокожей ямайки (это важно). Её дебютный роман "Белые зубы", вышедший в 2000-м, когда писательнице исполнилось всего 24 года, был назван "первой литературной сенсацией нового тысячелетия".

Что: пятый роман Смит. Как и предыдущие, посвящён по большей части темам расового неравенства, смешанных брачных союзов, столкновения культур и трудностей постколониальной идентичности.

О чём: героиня-рассказчица — девушка, в общем-то, с характером, но без серьёзных амбиций и лидерских качеств. Она всё время в тени — то талантливой подруги детства, то матери — политической активистки, то поп-дивы, нанявшей её на работу помощницей. Главная причина такого положения — непреодолимые комплексы, связанные с происхождением, социальным статусом и складом характера.

Как: не великий, но добротный роман с удачным балансом психологического, социального и личного. "Время свинга" можно считать фантазией Смит о том, какой могла быть её собственная жизнь, которая, к счастью, сложилась иначе.

Жан-Поль Дидьелоран "Вся оставшаяся жизнь"

Corpus, 2018

Кто: французский писатель, всю жизнь сочинявший малую прозу, но в 52 года вздумавший взяться за крупную. Получилось неплохо: теперь ему есть чем заняться на всю оставшуюся жизнь.

Что: первый роман Дидьелорана ("Утренний чтец") пошёл на ура, теперь держите второй.

О чём: главные герои книги — танатопрактик Амбруаз, молодой красивый мужчина, придающий мертвецам приличествующий, чуть ли не цветущий вид, и социальная работница Манель, молодая красивая женщина, ухаживающая за стариками до тех пор, пока они не превратятся в мертвецов. Понятно, что эти двое просто созданы друг для друга.

Как: если первый роман Дидьелорана лишь слегка отдавал ароматом коммерции, то второй им пахнет вовсю. Персонажи здесь ещё эффектней, ситуации ещё стереотипней, коллизии ещё слезоточивей, а сюжетному ходу с чудесным исцелением умирающего может позавидовать латиноамериканский сериал. Обычно такие книги рекомендуют как лучшее чтение для летнего отдыха. Хеппи-энд включён, позитив обеспечен.

Сюсаку Эндо "Посвисти для нас"

"Эксмо", 2018

Кто: один из ведущих японских писателей второй половины ХХ века.

Что: роман 1974 года, не самый заметный в творчестве Эндо, зато впервые переведённый на русский.

О чём: в книге две разделённые тридцатью годами сюжетные линии и, соответственно, два основных персонажа. Первый, Одзу, живёт в тяжёлые военные сороковые и дружит с одноклассником Хирамэ, чья чудаковатость граничит с придурью, а влюблённость в недостижимую красавицу Айко выглядит нелепой и жалкой. Второй — Эйити, сын Одзу, его эпоха — 1970-е, он молодой врач-онколог, а также карьерист, интриган, подлец, распутник и конченая сволочь. Нарушая ради выгоды врачебную этику, Эйити способствует тому, чтобы оказавшаяся его пациенткой Айко поскорее отправилась на тот свет.

Как: грустная книга о том, что народ мельчает, идеалы вырождаются, Хирамэушка-дурачок, в отличие от Иванушки, не получает ни царевны, ни полцарства, а на месте старого уютного мира появляется чужой, холодный и бездушный.

Марианна Гончарова "Спроси его имя. Маленькие истории о большой любви"

Друкарский двор Олега Фёдорова, 2018

Кто: одна из лучших русскоязычных писательниц Украины, прошлогодний лауреат новоиспечённой премии Бабеля.

Что: «Спроси его имя» — двадцать первая книга Гончаровой за последние пятнадцать лет. Завидная плодовитость, однако.

О чём: отзывы к большинству произведений черновицкой писательницы можно составлять по шаблону. Если у вас в руках книга Гончаровой, то с вероятностью, близкой к ста процентам, это: а) небольшие рассказы, объединённые по некоему принципу или без оного; б) невыдуманные истории из жизни родных, близких, далёких, случайных знакомых, случайных незнакомых, кошек, собак, птиц, крыс, летучих мышей, всяких прочих живых существ, а также неживых предметов; в) непритязательная проза, с которой, возможно, не входят в вечность, зато в душу входят как по маслу.

Как: мило, обаятельно, смешно. С Дидьелораном во избежание передоза юмора и умиления комбинировать не рекомендуется, а вот после Сюсаку Эндо принимать непременно и без ограничений.