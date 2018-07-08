Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Культура » К гадалке не ходи. Лучшие книги июля
К гадалке не ходи. Лучшие книги июля
Фото: pxhere.com

К гадалке не ходи. Лучшие книги июля

В июльском книжном обозрении Фокуса — кошмар сбывающихся предсказаний, жизнь в тени поп-звезды, история любви на фоне смерти, безвозвратно ушедшее японское время и милая ироническая проза для отдыха от всего вышеперечисленного

Юрий Володарский - 08.07.18 8
000

Американка Хлоя Бенджамин рассказала историю о том, как четверо детей узнали дату своей кончины и что из этого вышло. Похоже, британка Зэди Смит имеет на себя зуб: она наделила героиню нового романа автобиографическими чертами и отправила её играть скучные второстепенные роли. В очередном бестселлере француза Жана-Поля Дидьелорана главной фишкой стала сладкая романтика с терпким привкусом весёлого цинизма. Вышел перевод романа классика японской литературы ХХ века Сюсаку Эндо: там всё не слишком радостно начинается и ещё печальней заканчивается. Зато в книгах украинки Марианны Гончаровой, даже если что-то где-то плохо, то в общем и целом всё хорошо.

Хлоя Бенджамин "Бессмертники"

"Фантом пресс", 2018

Кто: молодая 29-летняя американская писательница, автор двух романов. Первый получился таким удачным, что второй бросились переводить на десятки языков ещё до его выхода на языке оригинала.

Что: "Бессмертники" и есть второй роман Бенджамин. В США его опубликовали в январе нынешнего года, в российском "Фантом прессе" — два месяца спустя.

О чём: устроены так люди — желают знать, что будет. В 1969 году в городе Нью-Йорке Варя, Дэниел, Клара и Саймон, четверо детей из еврейской семьи Голдов в возрасте от тринадцати до семи лет отправляются на сеанс к гадалке, которая якобы может предсказать, кто сколько проживёт. Каждого из них гадалка принимает отдельно и велит не рассказывать об услышанном. Поэтому, когда первый из Голдов умирает молодым, точь-в-точь в названый ясновидицей день, никому не приходит в голову, что пророчество начинает сбываться.

Как: танцор-гей, умерший от СПИДа, взбалмошная иллюзионистка, совершившая необъяснимый суицид, добропорядочный врач, в припадке ярости возомнивший себя детективом, учёная-биолог, отказавшаяся от новорождённого ребёнка… Каждый из Голдов пошёл своим путём — тут можно порассуждать о смелости и трусости, о нонконформизме и призвании, о разрушении традиционного уклада и эволюции американского социума второй половины ХХ века. И всё же, как ни крути, главная интрига "Бессмертников" — это исполнение пророчеств. В чём тут секрет? В мистическом даре гадалки? Во власти злого рока? В удивительном стечении обстоятельств? В силе веры, навязывающей реальности свои фантастические сюжеты? Ответ есть только у Хлои Бенджамин — конечно, если он вообще существует.

Зэди Смит "Время свинга"

"Эксмо", 2018

Кто: дочь белого британца и чернокожей ямайки (это важно). Её дебютный роман "Белые зубы", вышедший в 2000-м, когда писательнице исполнилось всего 24 года, был назван "первой литературной сенсацией нового тысячелетия".

Что: пятый роман Смит. Как и предыдущие, посвящён по большей части темам расового неравенства, смешанных брачных союзов, столкновения культур и трудностей постколониальной идентичности.

О чём: героиня-рассказчица — девушка, в общем-то, с характером, но без серьёзных амбиций и лидерских качеств. Она всё время в тени — то талантливой подруги детства, то матери — политической активистки, то поп-дивы, нанявшей её на работу помощницей. Главная причина такого положения — непреодолимые комплексы, связанные с происхождением, социальным статусом и складом характера.

Как: не великий, но добротный роман с удачным балансом психологического, социального и личного. "Время свинга" можно считать фантазией Смит о том, какой могла быть её собственная жизнь, которая, к счастью, сложилась иначе.

Жан-Поль Дидьелоран "Вся оставшаяся жизнь"

Corpus, 2018

Кто: французский писатель, всю жизнь сочинявший малую прозу, но в 52 года вздумавший взяться за крупную. Получилось неплохо: теперь ему есть чем заняться на всю оставшуюся жизнь.

Что: первый роман Дидьелорана ("Утренний чтец") пошёл на ура, теперь держите второй.

О чём: главные герои книги — танатопрактик Амбруаз, молодой красивый мужчина, придающий мертвецам приличествующий, чуть ли не цветущий вид, и социальная работница Манель, молодая красивая женщина, ухаживающая за стариками до тех пор, пока они не превратятся в мертвецов. Понятно, что эти двое просто созданы друг для друга.

Как: если первый роман Дидьелорана лишь слегка отдавал ароматом коммерции, то второй им пахнет вовсю. Персонажи здесь ещё эффектней, ситуации ещё стереотипней, коллизии ещё слезоточивей, а сюжетному ходу с чудесным исцелением умирающего может позавидовать латиноамериканский сериал. Обычно такие книги рекомендуют как лучшее чтение для летнего отдыха. Хеппи-энд включён, позитив обеспечен.

Сюсаку Эндо "Посвисти для нас"

"Эксмо", 2018

Кто: один из ведущих японских писателей второй половины ХХ века.

Что: роман 1974 года, не самый заметный в творчестве Эндо, зато впервые переведённый на русский.

О чём: в книге две разделённые тридцатью годами сюжетные линии и, соответственно, два основных персонажа. Первый, Одзу, живёт в тяжёлые военные сороковые и дружит с одноклассником Хирамэ, чья чудаковатость граничит с придурью, а влюблённость в недостижимую красавицу Айко выглядит нелепой и жалкой. Второй — Эйити, сын Одзу, его эпоха — 1970-е, он молодой врач-онколог, а также карьерист, интриган, подлец, распутник и конченая сволочь. Нарушая ради выгоды врачебную этику, Эйити способствует тому, чтобы оказавшаяся его пациенткой Айко поскорее отправилась на тот свет.

Как: грустная книга о том, что народ мельчает, идеалы вырождаются, Хирамэушка-дурачок, в отличие от Иванушки, не получает ни царевны, ни полцарства, а на месте старого уютного мира появляется чужой, холодный и бездушный.

Марианна Гончарова "Спроси его имя. Маленькие истории о большой любви"

Друкарский двор Олега Фёдорова, 2018

Кто: одна из лучших русскоязычных писательниц Украины, прошлогодний лауреат новоиспечённой премии Бабеля.

Что: «Спроси его имя» — двадцать первая книга Гончаровой за последние пятнадцать лет. Завидная плодовитость, однако.

О чём: отзывы к большинству произведений черновицкой писательницы можно составлять по шаблону. Если у вас в руках книга Гончаровой, то с вероятностью, близкой к ста процентам, это: а) небольшие рассказы, объединённые по некоему принципу или без оного; б) невыдуманные истории из жизни родных, близких, далёких, случайных знакомых, случайных незнакомых, кошек, собак, птиц, крыс, летучих мышей, всяких прочих живых существ, а также неживых предметов; в) непритязательная проза, с которой, возможно, не входят в вечность, зато в душу входят как по маслу.

Как: мило, обаятельно, смешно. С Дидьелораном во избежание передоза юмора и умиления комбинировать не рекомендуется, а вот после Сюсаку Эндо принимать непременно и без ограничений.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Еще 4 российские книги попали под запрет к ввозу в УкраинуКак писать на языке, которому 4000 лет. Меир Шалев — об "украинской" бабушке, Гоголе и отношениях с властьюУмер поэт Андрей Дементьев
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4711
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58879
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 6775
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 9453
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11472
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 14480
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 4124
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 19992
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4196
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 9556
  1. Украинцы стали чаще ездить в Крым 4008 / 4532
  2. Сборная Англии впервые за 28 лет прошла в полуфинал чемпионата мира 2417 / 2799
  3. В беззвучный режим. Чем опасен храп и как от него избавиться 2287 / 2356
  4. Украинский чарт клипов YouTube впервые возглавила украиноязычная песня 1493 / 1600
  5. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 938 / 1022
  6. Бразильцы вылетели с чемпионата мира 928 / 1111
  7. Певец Крис Браун, избивший Рианну, опять задержан за побои 894 / 1588
  8. Австрия отказалась проводить Олимпиаду-2026 739 / 792
  9. В Украине подсчитали ромов 736 / 824
  10. Обнаружен новый маршрут потока беженцев в Европу 724 / 840
  1. Умер Левко Лукьяненко 5 / 270
  2. Сборная Англии впервые за 28 лет прошла в полуфинал чемпионата мира 4 / 2799
  3. Украинский чарт клипов YouTube впервые возглавила украиноязычная песня 4 / 1600
  4. Украинцы стали чаще ездить в Крым 3 / 4532
  5. На Южно-Украинской АЭС предотвращена техногенная катастрофа, - СБУ 3 / 450
  6. Комісія президента. Чому нова ЦВК не врятує Порошенка 3 / 273
  7. Опубликованы снимки полуразрушенного футбольного поля в Ялте 2 / 389
  8. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 2 / 1022
  9. Белые пятна украинской армии. Чего не хватает вооруженным силам страны 2 / 1383
  10. Церковный пасьянс. Чем грозит обострение борьбы между сторонниками и противниками автокефалии 2 / 557
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.