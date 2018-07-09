Стартовала кампания по сбору средств на установку огромной инсталляции зеркальной сферы, которая обещает появиться на американском фестивале Burning Man.

Об этом сообщает Buro24/7.

Проект получил название The Orb. Его инициаторами выступили архитекторы Бьярке Ингельс и Якуб Ланге, цель которых – собрать 50 тыс. долларов.

В обмен на пожертвования авторы инсталляции предлагают участникам существенные скидки, которые будут действовать во время фестиваля.

Сама сфера уже изготовлена за счет самих архитекторов. А сумма, которую они собирают через краудфаундинг, предназначена для установки мачты, на которой будет закреплена сфера, укрепления почвы под ней, а также для других технических работ.

Напомним, фестиваль будет проходить с 26 августа по 3 сентября в пустыне Невады.