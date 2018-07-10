Джордж Клуни попал в больницу после аварии в Италии

Американский актер Джордж Клуни попал в ДТП на острове Сардиния (Италия).



Артист ударился о лобовое стекло машины во время поездки на мотоцикле, пишет The Sun во вторник, 10 июля.



57-летний актер ехал на съемочную площадку, когда автомобиль марки Mercedes внезапно выехал навстречу его мотоциклу. Клуни был госпитализирован, ему диагностировали повреждения таза, колена и руки.

Уже известно, что здоровье актера не внушает опасений и он покинул больницу в сопровождении своей жены Амаль.



Актер прилетел на Сардинию для съемок сериала "Уловка-22" по мотивам одноименного романа Джозефа Хеллера. Клуни выступил одним из режиссеров и актером сериала.

К слову, ранее Джордж Клуни объявил, что уходит из кино.