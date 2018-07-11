Израильская певица, победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай снимает в Киеве клип. Об этом сообщает ТСН.
Певицу заметили около Музея истории Украины. Там снимали эпизод, в котором певица сидела на вращающемся диване, а вокруг нее бегают "суперагенты" и ездят полицейские автомобили.
Ранее певицу на этом же диване заметили в Буче. Сегодня последние съемки состоятся на Борщаговке, после чего Нетта отправится домой.
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Напомним, в 2018 году победителем Евровидения стала израильская певица Нетта Барзилай.
По результатам голосования национальных жюри первое место в конкурсе занял представитель Австрии Сезар Семпсен. Украине профессиональные жюри отдали последнее - 26-е место.
Победителем зрительского голосования стала Нетта Барзилай от Израиля. Украине зрители отдали 7-е место.