В Сети появился первый трейлер фильма "Дикое поле", снятого по мотивам романа Сергея Жадана "Ворошиловград". Об этом сообщает Госкино.
Трейлер знакомит с главными героями фильма, действие которого разворачивается в 2010 году в Старобельске (Луганская область) - Германом (Олег Москаленко), Пастором (Алексей Горбунов), Кочей (Владимир Ямненко), Травмой (Георгием Поволоцким) и Ольгой (Руслана Хазипова). Также в трейлере заявлен основной конфликт фильма и представлен новый герой - живописный и солнечный Донбасс.
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"Мы снимали в невероятно красивых местах, и я рад, что наш оператор Сергей Михальчук смог передать на экране яркое и четкое изображение Донбасса, именно такого Донбасса и Востока Украины, которым его описывал Сергей Жадан в книге, и такого, каким люблю его я и каким его мало кто видел", - отметил режиссер фильма Ярослав Лодыгин .
Премьера фильма в Украине состоится 8 ноября 2018 года.
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