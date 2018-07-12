Данилко анонсировал прощальные гастроли Верки Сердючки

Артист Андрей Данилко заявил о своем последнем выступлении в образе Верки Сердючки, которое состоится 13 июля в Одессе перед прощальными гастролями. Об этом сообщают "Вести".



"Это будет грандиозное выступление артистки, которая соскучилась по своему зрителю. Яркое шоу, достойное Верки Сердючки. Она сама по себе уже праздник! Кстати, кроме известных песен, Верка подготовила несколько новых композиций, премьера которых состоится именно в Одессе", - заявил Данилко.

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Перед уходом со сцены Данилко запланировал на 2019 год большие прощальные гастроли.



Артист хочет концертами в рамках последнего тура отблагодарить своих преданных поклонников.



"Спасибо тем людям, которые дали мне, мальчику из Полтавы, который жил в пристройке, где обои заворачивались, возможность обеспечить себя финансово, жить на Крещатике и, в принципе, не работать", - объяснил он.

Ранее сообщалось, что Андрей Данилко на аукционе купил Rolls-Royce Фредди Меркьюри.