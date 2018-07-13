Сегодня стартует Одесский международный кинофестиваль

В качестве фильма-открытия выбрана совместная украино-исландско-французская лента “Женщина на войне”

Сегодня в 9-й раз открывается Одесский международный кинофестиваль. Об этом сообщается на официальной странице мероприятия.

В этот раз вниманию зрителей предлагается два комплекта конкурсов: национальный и международный полный метр (по решению организаторов один из самых ожидаемых фильмов фестиваля, “Вулкан” украинского режиссера Романа Бондарчука, перенесен), украинские и международные короткометражки.

Отдельная программа “Фестиваль фестивалей” покажет победителей основных мировых киноконкурсов этого и прошлого года. Там, в частности, будет показана лента японского режиссера Хироказу Корееда "Семейное дело", получившая в этом году Золотую пальмовую ветвь в Каннах.

Не менее интересная программа “Гала-премьеры”, где собраны скандальные или особо ожидаемые ленты вроде “Экстаза“ Гаспара Ноэля, “Человека, который убил Дон Кихота” Терри Гиллиама.

В программе “Украинская ретроспектива” будут представлены украинские киноленты советского периода и ретроспективная программа фильмов японской сценаристки и режиссера Наоми Кавасэ.

Церемония открытия фестиваля пройдет в Одесском оперном театре.

В качестве фильма-открытия выбрана совместная украино-исландско-французская лента “Женщина на войне”. Фильм посвящен истории 50-летней Халлы, которая объявила войну местному алюминиевому заводу, угрожающему экологии.