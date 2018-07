И умный, и красивый. Что смотреть на Одесском кинофестивале

Выберите любой день в календаре. Выбрали? Теперь представьте: в этот день в мире проходит около десяти кинофестивалей. Это самая скромная оценка. Реальность может превосходить это число раза в два, но половина из этих фестивалей просуществует как одноразовое мероприятие. Причины самые простые — нет денег или идей. Иногда и того, и другого.

Изначально кинофестивали появились как политический инструмент, причём в тоталитарных странах. Ни Италия в 1932 году, ни СССР в 1935-м не жалели денег на Венецианский и Московский кинофестиваль, соответственно. Они были орудием идеологии. Вспомните, что давали победителю фестиваля в Венеции. Правильно, "Кубок Муссолини". Демократическая Европа была в шоке, но задуманный в пику Венеции фестиваль во Франции собирали семь лет, а когда он наконец-то должен был состояться в Каннах в 1939 году, разразилась Вторая мировая война и стало не до кино.

Зато после войны в разрушенной Европе фестивали начали расти как грибы. Идеологическая составляющая в них тоже была сильная. Впрочем, все они пошли разными дорогами — кто-то стал центром европейского гламура, как Канны, кто-то арт-событием, как Венеция, а кто-то политическим камертоном Европы, как Берлин, но каждый искал центральную идеологию, выразителем которой стремился быть. А потом мир стал глобальным. Уже в 80-е годы некоторые фестивали превратились в крупные кинорынки. Они оказались удобным местом для смотра нового кино профессионалами и заключения сделок. Другие не приобрели крупной бизнес-составляющей, но стали важными площадками для скаутов или престижным местом для показа своего фильма. То есть идеология из кинофестивалей вымылась. Зато идеи остались. Они привлекают средства, а те, в свою очередь, всегда привлекают идеи и новых людей. Но запустить это колесо не так-то просто. Именно поэтому каждый год в мире умирает не меньше фестивалей, чем проводится.

Одесский международный кинофестиваль никогда не имел проблем с финансированием. Стартовав со скрипом в 2010 году, он позиционировал себя как фестиваль фильмов с особым чувством юмора, что выглядело плохой шуткой. Однако за прошедшие годы он нашёл свои идеи и свой смысл. ОМКФ стал важным и значимым явлением в Украине, продолжая усиливать своё влияние в Восточной Европе. Девятый Одесский кинофестиваль отправился в путь 13 июля, а закончится 21-го. Скрипа колёс вы точно не услышите.

В девятку: национальный конкурс

С 2012 года Одесский кинофестиваль ввёл конкурсную программу полнометражных национальных фильмов. Честно говоря, это являлось хорошей миной при плохой игре, потому что украинское кино было явно не в том состоянии, чтобы из него можно было составить приличный конкурс фильмов. Но фестиваль упорно продолжал делать её из года в год по принципу Fake It ‘till You Make It (притворяйся, пока это не станет правдой). ОМКФ насытил свою индустриальную секцию событиями: здесь заработал кинорынок, устраивались питчинги как для фильмов, которые ещё не начали снимать, так и для тех, которые уже в процессе. Это было попадание в девятку. Реальность такова, что все главные мышцы и лучшие мозги украинской киноиндустрии теперь встречаются в Одессе. Зритель в итоге тоже не прогадал. Начав раньше других тренд в фестивальной среде, Одесский кинофестиваль пришёл к тому, что национальная программа теперь — не только его идейная ценность, но и выглядеть она начинает привлекательно. В этом году пять фильмов. Каждый по-своему интересен, но стоит выделить уже побывавший в Берлине полнометражный дебют Марыси Никитюк "Когда падают деревья" и "Дельта" Александра Течинского, рассказывающий про жизнь в дельте Дуная. При этом один из самых интересных украинских фильмов этого года вышел за пределы национального конкурса и попал в основной, международный. Это "Вулкан" Романа Бондарчука.

Тяжеловесы: программа "Фестиваль фестивалей"

Программа "Фестиваль фестивалей", в отличие от идейных достижений Одесского фестиваля, — самые сливки фестивального кино за последний год. Можно ворчать, что фестиваль не привозит тот или иной фильм, но всё равно эта программа в 2018 году исключительная. Настолько, что в ней даже немного теряется победитель Канн этого года — "Магазинные воришки" японского режиссёра Хирокадзу Кореэды. Правда, не потому что он недостоин внимания. Просто у украинского зрителя нет привычки смотреть дальневосточное кино, увы, а тем более такое спокойное и размеренное, как обычно у Кореэды. Конечно, нельзя не упомянуть премьеру в Украине "Донбасса" Сергея Лозницы, который станет одним из центральных событий всего фестиваля. Не удастся пройти мимо "Холодной войны" новой звезды польского кино Павла Павликовски — любовной истории на руинах послевоенной Польши. Но из всей программы хочется выделить фильм, который снимать было запрещено.

Для разогрева: основной конкурс

"Вулкан" — дебют в игровом кино уже известного украинского документалиста Романа Бондарчука, который обратил на себя внимание фильмом "Евромайдан. Черновой монтаж", а известным стал в 2016 году, когда его "Украинские шерифы" выдвинули на "Оскар" от Украины. "Вулкан" рассказывает о переводчике ОБСЕ Лукасе, который как-то откалывается от своей группы по дороге миссии в Крым и находит себя в городке Берислав Херсонской области, где всё выглядит для него абсурдным и непонятным. Остановившись у местного эксцентричного Вовы, который живёт с дочерью Марушкой, Лукас проникается здешней жизнью и обитателями этого странного места.

"Вулкан" готовился к своему извержению на зрителей (будем надеяться, в хорошем смысле) около десяти лет. Именно столько этот фильм в разработке. В нём Бондарчук снова показывает свой интерес к жизни вне городской среды, причём в эксцентричном ключе, хотя подход фильма, видимо, будет балансировать где-то между серьёзным реализмом и лёгкой абсурдностью происходящего. Пока ожидания высоки, а зрители подогреты.

Где смотреть: Фестивальный дворец, сеансы — 18 июля в 10:00 и 18:00

Не-кино от не-режиссёра

С 2010 года иранскому режиссёру Джафару Панахи запрещено снимать фильмы и выезжать из Ирана. Думаете, его это остановило? Даже находясь под домашним арестом, он в 2011 году умудрился снять фильм, иронично названный "Это не фильм". Свою следующую картину "Такси" он снял на видеорегистратор в машине, и фильм выиграл Берлинский фестиваль в 2015 году. Как его фильмы передавались в Европу — отдельные детективные истории. "Это не фильм", например, был контрабандой переправлен из Ирана на флешке внутри пирога, чтобы его могли показать на Каннском фестивале. Панахи при этом при тяжелейших ограничениях умудряется снимать кино, которое остаётся поразительно живым и актуальными. В программе "Фестиваль фестивалей" покажут его последний фильм "Три лица", в котором не-режиссёр Джафар Панахи и популярная иранская актриса Бехназ Джафари едут в северо-западный Иран разыскивать молодую девушку, видео которой случайно посмотрел Панахи. В этом видео она признаётся, что консервативная семья заставляет её бросить актёрскую карьеру. Это лучший сценарий в Каннах-2018.

Где смотреть: фестивальный центр "Родина" — 14 июля в 14:30; Фестивальный дворец — 21 июля в 17:00

Имидж — всё: программа "Гала-премьеры"

Каждый фильм из программы "Гала-премьер" мог бы попасть и в предыдущую программу "Фестиваль фестивалей", но смысл выделения нескольких фильмов в отдельный список вполне логичен. Прежде всего это статус кинолент. Фильмы отсюда — это хайповые картины. Про "Дикую жизнь" с Джейком Джилленхолом и Кэри Маллиган в контексте его перспектив на "Оскаре-2019" гудят с начала года. Про "Экстаз" Гаспара Ноэ вообще говорить не приходится. Если назвать тройку главных психов современного кинематографа, этот француз уверенно в неё попадёт, а то и возглавит. Так что если вы готовы смотреть репетицию танцевальной труппы, которая превращается в кошмарный ЛСД-трип, — добро пожаловать на один из самых скандальных фильмов этих Канн. Но есть одна картина, которой ждали в этом году, не веря, что она вообще хоть когда-нибудь появится на экранах. Потому что это один из самых прОклятых фильмов в истории кино. Он называется "Человек, который убил Дон Кихота". Его снял Терри Гиллиам. Картину покажут в Одессе.

Как бороться с проклятием: измором

30 лет Терри Гиллиам хотел снять "Дон Кихота". Участник группы "Монти Пайтон", превратившийся затем в прекрасного режиссёра, впервые прочитал этот роман в 1989 году и сразу начал работать над сценарием. В 1990 году он не договорился по фильму в США. В 1998-м нашёл финансирование в Европе, а в сентябре 2000-го в испанской Наварре приступил к съёмкам с Жаном Рошфором и Джонни Деппом в главных ролях. Оказалось, что пролетающие самолёты с расположенной рядом базы НATO не дают возможность писать звук. А еще выяснилось, что Жан Рошфор испытывает дикие боли во время езды на лошади. Пока актёр уехал в Париж выяснять, что у него межпозвоночная грыжа и он не вернётся на съёмки, в фактически пустыне случилось наводнение, раскидав и частично уничтожив оборудование и изменив цвет холмов, из-за чего фильм надо было переснимать сначала. Гиллиам пытался перезапустить "Дон Кихота" в 2005-м и в 2008 году. Когда в 2014-м он написал, что начинает опять, в это уже никто не верил. Но он взял и снял всё в 2017 году. Премьера состоялась в Каннах. А теперь состоится и в Украине. И да, "Человек, который убил Дон Кихота" за эти 30 лет перестал быть экранизацией романа Сервантеса. Это нечто совсем другое.

Где смотреть: Фестивальный дворец, сеанс — 16 июля в 14:30

Помни: программа "Українська ретроспектива" и прочие

Со временем любой фестиваль начинал обзаводиться ретроспективами и отмечать мастеров прошлого. Ведь у кино появилось это прошлое, и, как любое из искусств, кино чувствовало необходимость отдать дань своему наследию. Эта часть любого фестиваля будет и на ОМКФ. С сочетанием идейности и статусности тут тоже всё в порядке. За идею отвечает программа "Українська ретроспектива: Український Мюзік-Хол". Это пять советских украинских фильмов 1930–1970-х годов. Да, она вряд ли соберёт полные залы, но фестиваль движется в правильном направлении — если не считать отчасти немого и украинского поэтического кино, фильмы Украины советского периода находятся в полузабытом состоянии. Их надо переоткрывать. Остальные картины почтенного и не очень возраста рассыпаны по разным программам. Например, в "Специальных показах" стоит обратить внимание на "Персону" Ингмара Бергмана, 100 лет со дня рождения которого мир празднует в этом году, и два фильма недавно ушедшей Киры Муратовой — "Короткие встречи" (1967) и короткометражный "Кукла" (2007). В качестве специального события и уже доброй традиции на Потёмкинской лестнице 14 июля в 21:30 состоится показ немого фильма с живым музыкальным сопровождением. В этом году это комедия "Наконец в безопасности!" с Гарольдом Ллойдом. Даже если вы ничего не слышали про этот фильм, то всё равно видели кадр из него, на котором главный герой висит на стрелке башенных часов. Самый важный, напыщенный и статусный показ фильма прошлых лет — конечно же, "2001: Космическая одиссея" Стэнли Кубрика, мозголомного шедевра, которому в этом году исполняется полвека. Зал Зелёного театра 17 июля в 21:30 будет забит — к гадалке не ходи. Но один из самых любопытных ретроспективных показов спрятался в неожиданной программе — детской "ОМКФ дітям". Это культовый мультфильм "Остров сокровищ" Давида Черкасского, 1988 год.