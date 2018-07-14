Кинокритики назвали лучшие комедии XXI века

Американский журнал Rolling Stone составил рейтинг 50 лучших комедий XXI века. Первую строчку заняла лента "Победители шоу". Вторая и третья позиции у фильмов "В петле" и "Девичник в Вегасе".



Список опубликован на сайте издания.



В десятку попали также киноленты "Сводные братья", "Идиократия", "Любовь, сбивающая с ног", "Тони Эрдманн", "Зомби по имени Шон", "Сорокалетний девственник" и "Жизнь за кадром".

На последних позициях оказались фильмы "Фантастический мистер Фокс", "Американский психопат" и "Довольно слов".



В 2017 году такой же список составляли кинокритики сайта Collider. В перечень вошли 35 фильмов, в том числе "Девичник в Вегасе" и "Победители шоу".

Отметим, ранее был составлен ТОП-10 в истории кинематографа фильмов ужасов про зомби.