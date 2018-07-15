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Главная » Стиль жизни » Культура » Найти или потерять. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат
Найти или потерять. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат
Кадр из фильма "Местные"

Найти или потерять. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат

В главных фильмах, не попавших в украинский прокат, одни герои переоценивают себя, другие чуть ли не теряют, а третьи находят друг друга, но в потерянном для будущего мире

Сергей Ксаверов - 15.07.18 341
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"Не в себе" / Unsane

Режиссёр: Стивен Содерберг
В ролях: Клэр Фой, Джуно Темпл, Мэтт Дэймон, Джошуа Леонард
США, триллер, 98 минут

Сюжет: главная героиня переехала из Бостона в Пенсильванию из-за преследующего её мужчины, который вбил себе в голову, что они созданы друг для друга. Его не останавливали ни смена номера её телефона, ни даже судебный запрет приближаться на определённое расстояние. А потом, минуте на 15-й фильма, случается такое, что ни в коем случае нельзя рассказывать, — потому что проклинать будете. "Не в себе" — это насыщенный, увлекательный психопатологический триллер, который осознанно заставляет нас сомневаться в реальности происходящего и целенаправленно обманывает ожидания.

Зачем смотреть: в 2013 году 50-летний режиссёр Стивен Содерберг объявил, что прежнего запала в нём не осталось и лучше дать снимать тем, кто этого действительно хочет. Он же выйдет на пенсию и будет изучать живопись. В 29 лет он стал самым молодым в истории победителем Каннского фестиваля, а к 2013 году снял 25 фильмов. Но в период своей анекдотичной "пенсии" Стивен не удержался и снял два сериала, а в 2016-м официально на неё плюнул и вернулся в большую режиссуру, поставив "Счастливчика Логана". Весной этого года выяснилось, что он в секрете от всех снял ещё один фильм. И это как раз "Не в себе", сделанный не только без всякого объявления, но ещё и в очень интересном формате. Фильм снят на iPhone. Для параноидального клаустрофобичного триллера — самое оно.

"Сладостный край" / Sweet Country

Режиссёр: Уорвик Торнтон
В ролях: Гамильтон Моррис, Брайан Браун, Сэм Нилл, Мэтт Дэй
Австралия, неовестерн, 118 минут

Сюжет: 1920-е годы, Северные территории Австралии, где белая цивилизация существует в формате небольших городков и форпостов посреди аборигенной территории. Тут случается убийство: чернокожий помощник местного пастора Сэм Келли убивает белого и пускается в бега. Местный шериф собирает группу преследователей, которая отправляется в дикую, необжитую полупустынную местность, для которой в Австралии есть специальное название "аутбэк". Для белого человека — территория чуждая и почти смертоносная.

Зачем смотреть: этот безжалостный вестерн входит в ряд австралийских фильмов последних 20 лет, которые так или иначе деконструируют миф о колонизации этой страны. Его режиссёр Уорвик Торнтон изначально ничего не скрывает от зрителя. Мы видим, как и почему состоялось это "убийство" и каковы его последствия. Но в действительности такая открытость фильма приводит к неожиданным и непредсказуемым последствиям для зрителя. Когда после полуторачасового просмотра фильма мы вернёмся к эпизоду, который запустил героев в путешествие по безводным и опасным пустошам, то сможем совершенно иначе его прочувствовать. Последние полчаса количество превращают в качество и "Сладостный край" оказывается не только крепким вестерном с социально-историческим комментарием, но сильным эмоционально насыщенным фильмом.

"Местные" / Domestics

Режиссёр: Майк П. Нельсон
В ролях: Кейт Босворт, Тайлер Хэклин, Лэнс Реддик, Соноя Мизуно
США, боевой постапокалиптик, 95 минут

Сюжет: мы видели много постапокалиптических фильмов с героями, путешествующими туда, где живёт их надежда. В "Местных" всё это есть, но с небольшим отличием. В центре пара, которая была в процессе развода несколько лет назад, когда случилась катастрофа. Теперь, спустя годы, они всё ещё вместе. В отчаянной попытке спасти хоть что-то от отношений пара собирается отправиться к матери Нины в Милуоки, которая перестала выходить на связь по радио. 192 мили по останкам цивилизации, где правят банды и нет никаких правил — только право сильного.

Зачем смотреть: что случилось с миром — фильм показывает одним штрихом и просит зрителя не задавать лишних вопросов. Понятно только, что это была не катастрофа, а акт агрессии, что-то вроде химической атаки на всю территорию США или даже мира. Зато в живописании сегодняшнего дня, а особенно многочисленных колоритных банд режиссёр очень старается. Ещё одна симпатичная черта в том, что спустя несколько лет после наступления цивилизационного коллапса сдались не все. Кое-кто пытается остаться человеком. Но, как говорит один из героев фильма, все хорошие уже умерли. Остались только мы.

"История" / The Tale

Режиссёр: Дженнифер Фокс
В ролях: Лора Дерн, Элизабет Дебики, Джейсон Риттер, Джон Хёрд
США, Германия, драма, детектив, 114 минут

Сюжет: 48-летняя женщина — режиссёр документального кино Дженнифер (Лора Дерн) получает звонок от матери, которая нашла её старое школьное сочинение 1973 года, когда ей было 13 лет. Она в шоке и настаивает, чтобы наша героиня прочла его. Так начинается этот очень умный и сложный фильм, в котором история абьюза — только поверхность айсберга. В каком-то смысле это женский вариант "Помни" Кристофера Нолана. "История" постоянно прыгает из настоящего в 1973 год и противоречит самой себе, корректируется и видоизменяется по мере того, как героиня в настоящем начинает раскапывать внутри себя и при общении со свидетелями тех событий то, что действительно случилось тогда. Словом, это детектив, но интроспективный. Он посвящён защитным психологическим механизмам замещения и аберрациям памяти.

Зачем смотреть: режиссёра этого фильма зовут Дженнифер Фокс, и это, как можно догадаться, автобиографический фильм. В его вступлении говорится, что всё показанное в нём — правда, насколько знает автор. И это последнее замечание очень характерно для фильма, который построен в технике "ненадёжного рассказчика". Его героиня пытается отслоить от пережитого прошлого свои защитные фантазии и переоценить его. Но мы никогда не можем быть уверены, что даже итогу следует верить как правде.

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