Клип на песню "November Rain" культовой американской рок-группы Guns N' Roses установило рекорд по популярности среди всех видеоклипов 1980-1990 годов в YouTube.

Как сообщает Forbes, именно эта видеоработа, среди всех остальных клипов, снятых не в ХХI веке, первой собрала больше 1 млрд просмотров на YouTube.

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В течение 2017 года его смотрело около 560 тыс. зрителей ежедневно. И на данный момент его общая аудитория достигла 1,001 млрд просмотров.

После "November Rain" по количеству просмотров вторым идет клип "Zombie" группы The Cranberries (739 млн просмотров), и "Smells Like Teen Spirit" от Nirvana с 727 миллионами просмотров.

Напомним, Rammstein выпустит первый за девять лет альбом.