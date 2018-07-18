Украинский актер лишился ноги в ДТП

Украинский актер Олесь Федорченко, который сыграл в сериале "Вверх тормашками", попал в аварию.



Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщила актриса Лилия Ребрик.



"Олесь Федорченко нуждается в срочной помощи! Нужна кровь и деньги", - написала она.

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Авария произошла 15 июля на трассе Львов - Мукачево, вблизи села Тухолька, уточняет Варта.



По предварительной информации, водитель потерял управление транспортным средством на пятне разлитого масла, из-за чего столкнулся со встречным автобусом.

"В результате столкновения получил тяжелую политравму и травматическую ампутацию ноги. Недавно его перевели в 8 больницу во Львове для проведения тяжелой операции. Для этого требуется 9 л крови, а по состоянию на сейчас есть только 3 л", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что скончалась актриса Нина Дорошина, которая сыграла главную роль в фильме "Любовь и голуби".