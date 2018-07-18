Создатели украинской комедии “Скажене весілля” выложили первый официальный трейлер картины. Посмотреть его можно на YouTube-канале фильма.

В украинский прокат лента выйдет 4 октября. По словам режиссёра Влада Дикого, зрителей ждет “безумно динамичная и смешная история” о свадьбе украинки и афрофранцуза, которая чуть не сорвалась из-за предрассудков семьи невесты.

Чернокожего жениха сыграл французский актёр Джимми Воха-Воха, а Олегу Виннику досталась роль его главного соперника. Также в фильме засветился певец MONATIK в роли дьякона - помощника священника, которого сыграл Потап (Алексей Потапенко). Кроме того, Потап написал для комедии саундтреки, в создании которых приняли участие MOZGI, Michelle Andrade и "Время и Стекло".

Продюсер фильма - Юрий Горбунов.

На съёмку "Скаженого весілля" потратили 10,8 миллионов гривен, 3 миллиона из которых выделило Госкино Украины.

Ранее сообщалось, что в сети появился первый трейлер фильма "Дикое поле", снятого по мотивам романа Сергея Жадана.