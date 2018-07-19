Джеймс Бонд впервые за 20 лет столкнется со злодеем из России, - СМИ

В следующем фильме о британском суперагенте Джеймсе Бонде впервые за последние 20 лет главным злодеем будет россиянин. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

Мировая премьера картины запланирована на 25 октября 2019 года. Режиссером 25-й части Бондианы станет Дэнни Бойл, а роль агента 007 по-прежнему исполнит Дэниел Крэйг. При этом на роль противника Бонда продюсеры ищут выходца из России или Балкан в возрасте 30–60 лет, который сыграет "харзматичного, холодного и мстительного персонажа".

Также источники сообщили, что новой "девушкой Бонда" может стать россиянка. На роль ищут яркую актрису с навыками рукопашного боя для роли "умной, смелой, веселой, яростной и очаровательной" героини.

Последний раз русский антогонист Бонда появлялся в фильме 1999 года "И целого мира мало". Британскому спецагенту противостоял бывший агент КГБ Виктор Зокас в исполнении Роберта Карлайла.

Напомним, съемки новой части бондианы начнутся в декабре 2018 года.