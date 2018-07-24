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Главная » Стиль жизни » Культура » Сильный слабый пол. Как в киноиндустрии стирается грань между "мужскими" и "женскими" специальностями

Сильный слабый пол. Как в киноиндустрии стирается грань между "мужскими" и "женскими" специальностями

Сильный слабый пол. Как в киноиндустрии стирается грань между "мужскими" и "женскими" специальностями
Жюри ОМКФ Игорь Минаев, Ия Шуглиашвили, Ева Пушинская и Арно де Пальер / Фото: УНИАН

Председатель жюри международной конкурсной программы Одесского кинофестиваля Ева Пушинская — о том, как сексуальные скандалы в Голливуде стали отражением новых представлений о женщине и её ценности для общества, и о том, почему мужчины и женщины требуют друг от друга невозможного

Мария Бондарь - 24.07.18 200
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"У вас очень милое платье. Если мы, девочки, не похвалим друг друга, кто же это сделает?" До знакомства с Евой Пушинской, директором по развитию польской компании Opus Film и продюсером, чьи фильмы собирают самые престижные кинопремии мира, я слышала, что она очень жёсткий менеджер. Некоторые европейские СМИ называли её "железной леди" польского кинематографа, потому тёплое и немного игривое приветствие застаёт меня врасплох. Ещё большей неожиданностью оказывается то, что Ева просит не называть её "борцом за права женщин" и не причислять к феминистскому движению. Хотя её многочисленные публичные выступления, направленные против гендерной дискриминации, и явная поддержка, которую она оказывает множеству молодых женщин, ищущих свой путь в традиционно мужских профессиях, явно давали к этому повод.

Что плохого в борьбе за права женщин?

Формулировка звучит так, будто мы должны подняться на баррикады и устроить революции. На самом деле современное общество нуждается в постепенных эволюционных изменениях. То, что нам сейчас кажется прорывом (например, массовое движение за легализацию абортов по немедицинским причинам в Польше или пресечение сексуальных домогательств в Голливуде), на самом деле верхушка айсберга, результат гораздо менее заметных, но чрезвычайно важных процессов, суть которых в формировании новых представлений о женщине и её ценности для общества. Проследить за происходящими в социуме переменами можно хотя бы по гендерным пропорциям в кинематографических специальностях. У нас всегда было разделение на традиционно мужские и женские сферы деятельности. К примеру, художники-постановщики, костюмеры, гримёры, как правило, женщины, но в технических департаментах их до сих пор почти нет. В команде, работавшей над фильмом "Холодная война", который мы выпустили в этом году, уже были девушки, занимавшиеся съёмкой, освещением и обработкой отснятого материала.

Однако за 25 лет работы в киноиндустрии мне ни разу не довелось снимать кино с командой, состоящей преимущественно из женщин или из равного количества женщин и мужчин. В начале своей карьеры я была единственной в стране женщиной-продюсером. Сейчас в этой профессии появилось много талантливых умных девушек. А ещё есть прекрасные женщины-режиссёры и сценаристы. Люблю с ними работать и, естественно, по мере сил стараюсь их поддерживать.

"В кинематографических специальностях всегда было разделение на традиционно мужские и женские сферы деятельности"

Будучи женщиной в мужской профессии, трудно ли было добиться, чтобы вас воспринимали всерьёз?

Продюсер — это человек, которому доверяют деньги под потенциально рисковый проект. Если снимают полнометражную картину для широкого экрана, значит, речь идёт о больших деньгах. Даже при самых благоприятных условиях никто заранее не скажет наверняка, будет ли фильм иметь коммерческий успех. Так что тут речь идёт о чём-то большем, чем серьёзное отношение и уважение. Люди должны довериться твоему профессиональному чутью, понимая, что, если ты оплошаешь, они понесут финансовые потери. Сейчас, когда в моём послужном списке есть фильмы, получившие "Оскар", премию BАFTA и "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах, говорить с инвесторами проще, но поиск денег остался "задачей со звёздочкой".

Можете представить, как это было тяжело на старте. Я ведь пришла в кинобизнес случайно, специализированного образования у меня не было, только диплом по английской филологии. К счастью для меня, в те годы в Польше хорошие переводчики были в большой цене, специалистов, знающих английский, можно было сосчитать по пальцам. Меня взяли в Opus в качестве переводчика для продюсеров из стран Западной Европы, так я постепенно познакомилась с тонкостями профессии. Так что поначалу причин для скептического отношения ко мне хватало и без гендерного фактора. Тут важно понимать: поддержка женщин не означает, что мы должны получать какие-то преференции и жаловаться на дискриминацию как только кто-то отказывается с нами работать.

По вашему, женщины сегодня требуют слишком многого?

Настали странные времена. Женщины и мужчины предъявляют друг к другу завышенные, часто взаимоисключающие требования. В результате ни те, ни другие толком не понимают, как себя вести. Нам хочется, чтобы мужчины наравне с нами участвовали в ведении домашнего хозяйства и воспитании детей, меняли памперсы, готовили обед и мыли посуду. При этом ждём, что они всё ещё будут выполнять функции кормильцев, как это было в предыдущих поколениях. Хотим, чтобы к нам относились, как к равным в профессии, чтобы признавали за нами силу характера, яркую личность и самостоятельность. При этом обижаемся, если нам не подали пальто, не открыли перед нами дверь или не подарили цветов. Ждём, что за нами будут ухаживать, баловать и даже добиваться. Мы вроде бы стремимся к равенству полов, хотя сами по большей части к нему не готовы.

В голове у мужчин, кстати, возникла очень похожая путаница. Им хочется, чтобы женщина была умна, образована, чтобы производила впечатление состоявшейся личности, и многим важно, чтобы она вносила ощутимый вклад в семейный бюджет. При этом они ждут, что жена будет вести хозяйство так, будто у неё нет других занятий, и беспрекословно принимать мужа в качестве хозяина дома. Современные люди пытаются смешать две совершенно разные модели межгендерных отношений и выбрать из каждой исключительно то, что им выгодно и приятно. Утопичный план. Попытки претворить его в жизнь приводят к тому, что женщины  и мужчины требуют друг от друга невозможного. В итоге нам всем придётся смириться с тем, что у равенства есть некие побочные эффекты.

"Мы вроде бы стремимся к равенству полов, хотя сами по большей части к нему не готовы"

И что тогда? Разница между мужчинами и женщинами в социуме сотрётся?

Нет. Мы никогда не сможем игнорировать собственную природу. Биологически женщины устроены иначе. Никакая борьба за равенство не отменит того, что природой на нас возложена функция продолжения рода. При этом, конечно, у нас должен быть выбор, когда и как мы хотим выполнять эту функцию. Если на данном этапе жизни девушка не готова стать матерью, нужно дать ей возможность прервать беременность. А если она хочет иметь детей, нужно дать ей возможность совмещать материнство и профессиональную реализацию. На моих глазах карьеры многих талантливых женщин прерывались из-за слишком долгих вынужденных перерывов, связанных с рождением и воспитанием потомства. Жертвовать материнством ради работы тоже нельзя. Общество должно создать условия, в которых нам не придётся выбирать между семьёй и любимым делом.

В кинобизнесе это очень актуальная проблема. Работа предполагает командировки и очень серьёзную загруженность, часто в вечернее или даже ночное время. Многим просто не с кем оставить детей. И даже если есть кому за ними присмотреть, маме тяжело расстаться со своими чадами надолго.

Однажды, приехав на выездные съёмки, я немного задержалась утром в отеле и вышла на завтрак, когда съёмочная группа была уже на площадке. В гостиничном ресторане скучали двое маленький детей, мальчик и девочка. Официантка очень трогательно с ними возилась. Она рассказала мне, что это брат и сестра, их мама приехала в город по работе. Я возмущалась, что женщина оставила малышей одних, и немало удивилась, когда оказалось, что это моя сотрудница — художник по костюмам, приехавшая вместе с нами на съёмки. Не знаю, почему она изначально не обратилась ко мне за помощью. Может, побоялась создавать сложности, думала, что к ней станут хуже относиться, если из-за неё возникнут дополнительные расходы. На самом деле наём няни или аниматора для детей сотрудников, работающих на выезде, — не такая уж затратная вещь. Мы же тратимся на кейтеринг и поселение съёмочной группы в гостинице, а это стоит дороже.

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