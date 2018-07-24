Сильный слабый пол. Как в киноиндустрии стирается грань между "мужскими" и "женскими" специальностями

Председатель жюри международной конкурсной программы Одесского кинофестиваля Ева Пушинская — о том, как сексуальные скандалы в Голливуде стали отражением новых представлений о женщине и её ценности для общества, и о том, почему мужчины и женщины требуют друг от друга невозможного

"У вас очень милое платье. Если мы, девочки, не похвалим друг друга, кто же это сделает?" До знакомства с Евой Пушинской, директором по развитию польской компании Opus Film и продюсером, чьи фильмы собирают самые престижные кинопремии мира, я слышала, что она очень жёсткий менеджер. Некоторые европейские СМИ называли её "железной леди" польского кинематографа, потому тёплое и немного игривое приветствие застаёт меня врасплох. Ещё большей неожиданностью оказывается то, что Ева просит не называть её "борцом за права женщин" и не причислять к феминистскому движению. Хотя её многочисленные публичные выступления, направленные против гендерной дискриминации, и явная поддержка, которую она оказывает множеству молодых женщин, ищущих свой путь в традиционно мужских профессиях, явно давали к этому повод.

Что плохого в борьбе за права женщин?

— Формулировка звучит так, будто мы должны подняться на баррикады и устроить революции. На самом деле современное общество нуждается в постепенных эволюционных изменениях. То, что нам сейчас кажется прорывом (например, массовое движение за легализацию абортов по немедицинским причинам в Польше или пресечение сексуальных домогательств в Голливуде), на самом деле верхушка айсберга, результат гораздо менее заметных, но чрезвычайно важных процессов, суть которых в формировании новых представлений о женщине и её ценности для общества. Проследить за происходящими в социуме переменами можно хотя бы по гендерным пропорциям в кинематографических специальностях. У нас всегда было разделение на традиционно мужские и женские сферы деятельности. К примеру, художники-постановщики, костюмеры, гримёры, как правило, женщины, но в технических департаментах их до сих пор почти нет. В команде, работавшей над фильмом "Холодная война", который мы выпустили в этом году, уже были девушки, занимавшиеся съёмкой, освещением и обработкой отснятого материала.

Однако за 25 лет работы в киноиндустрии мне ни разу не довелось снимать кино с командой, состоящей преимущественно из женщин или из равного количества женщин и мужчин. В начале своей карьеры я была единственной в стране женщиной-продюсером. Сейчас в этой профессии появилось много талантливых умных девушек. А ещё есть прекрасные женщины-режиссёры и сценаристы. Люблю с ними работать и, естественно, по мере сил стараюсь их поддерживать.

"В кинематографических специальностях всегда было разделение на традиционно мужские и женские сферы деятельности"

Будучи женщиной в мужской профессии, трудно ли было добиться, чтобы вас воспринимали всерьёз?

— Продюсер — это человек, которому доверяют деньги под потенциально рисковый проект. Если снимают полнометражную картину для широкого экрана, значит, речь идёт о больших деньгах. Даже при самых благоприятных условиях никто заранее не скажет наверняка, будет ли фильм иметь коммерческий успех. Так что тут речь идёт о чём-то большем, чем серьёзное отношение и уважение. Люди должны довериться твоему профессиональному чутью, понимая, что, если ты оплошаешь, они понесут финансовые потери. Сейчас, когда в моём послужном списке есть фильмы, получившие "Оскар", премию BАFTA и "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах, говорить с инвесторами проще, но поиск денег остался "задачей со звёздочкой".

Можете представить, как это было тяжело на старте. Я ведь пришла в кинобизнес случайно, специализированного образования у меня не было, только диплом по английской филологии. К счастью для меня, в те годы в Польше хорошие переводчики были в большой цене, специалистов, знающих английский, можно было сосчитать по пальцам. Меня взяли в Opus в качестве переводчика для продюсеров из стран Западной Европы, так я постепенно познакомилась с тонкостями профессии. Так что поначалу причин для скептического отношения ко мне хватало и без гендерного фактора. Тут важно понимать: поддержка женщин не означает, что мы должны получать какие-то преференции и жаловаться на дискриминацию как только кто-то отказывается с нами работать.

По вашему, женщины сегодня требуют слишком многого?

— Настали странные времена. Женщины и мужчины предъявляют друг к другу завышенные, часто взаимоисключающие требования. В результате ни те, ни другие толком не понимают, как себя вести. Нам хочется, чтобы мужчины наравне с нами участвовали в ведении домашнего хозяйства и воспитании детей, меняли памперсы, готовили обед и мыли посуду. При этом ждём, что они всё ещё будут выполнять функции кормильцев, как это было в предыдущих поколениях. Хотим, чтобы к нам относились, как к равным в профессии, чтобы признавали за нами силу характера, яркую личность и самостоятельность. При этом обижаемся, если нам не подали пальто, не открыли перед нами дверь или не подарили цветов. Ждём, что за нами будут ухаживать, баловать и даже добиваться. Мы вроде бы стремимся к равенству полов, хотя сами по большей части к нему не готовы.

В голове у мужчин, кстати, возникла очень похожая путаница. Им хочется, чтобы женщина была умна, образована, чтобы производила впечатление состоявшейся личности, и многим важно, чтобы она вносила ощутимый вклад в семейный бюджет. При этом они ждут, что жена будет вести хозяйство так, будто у неё нет других занятий, и беспрекословно принимать мужа в качестве хозяина дома. Современные люди пытаются смешать две совершенно разные модели межгендерных отношений и выбрать из каждой исключительно то, что им выгодно и приятно. Утопичный план. Попытки претворить его в жизнь приводят к тому, что женщины и мужчины требуют друг от друга невозможного. В итоге нам всем придётся смириться с тем, что у равенства есть некие побочные эффекты.

"Мы вроде бы стремимся к равенству полов, хотя сами по большей части к нему не готовы"

И что тогда? Разница между мужчинами и женщинами в социуме сотрётся?

— Нет. Мы никогда не сможем игнорировать собственную природу. Биологически женщины устроены иначе. Никакая борьба за равенство не отменит того, что природой на нас возложена функция продолжения рода. При этом, конечно, у нас должен быть выбор, когда и как мы хотим выполнять эту функцию. Если на данном этапе жизни девушка не готова стать матерью, нужно дать ей возможность прервать беременность. А если она хочет иметь детей, нужно дать ей возможность совмещать материнство и профессиональную реализацию. На моих глазах карьеры многих талантливых женщин прерывались из-за слишком долгих вынужденных перерывов, связанных с рождением и воспитанием потомства. Жертвовать материнством ради работы тоже нельзя. Общество должно создать условия, в которых нам не придётся выбирать между семьёй и любимым делом.

В кинобизнесе это очень актуальная проблема. Работа предполагает командировки и очень серьёзную загруженность, часто в вечернее или даже ночное время. Многим просто не с кем оставить детей. И даже если есть кому за ними присмотреть, маме тяжело расстаться со своими чадами надолго.

Однажды, приехав на выездные съёмки, я немного задержалась утром в отеле и вышла на завтрак, когда съёмочная группа была уже на площадке. В гостиничном ресторане скучали двое маленький детей, мальчик и девочка. Официантка очень трогательно с ними возилась. Она рассказала мне, что это брат и сестра, их мама приехала в город по работе. Я возмущалась, что женщина оставила малышей одних, и немало удивилась, когда оказалось, что это моя сотрудница — художник по костюмам, приехавшая вместе с нами на съёмки. Не знаю, почему она изначально не обратилась ко мне за помощью. Может, побоялась создавать сложности, думала, что к ней станут хуже относиться, если из-за неё возникнут дополнительные расходы. На самом деле наём няни или аниматора для детей сотрудников, работающих на выезде, — не такая уж затратная вещь. Мы же тратимся на кейтеринг и поселение съёмочной группы в гостинице, а это стоит дороже.