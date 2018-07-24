На музыкальном фестивале в Италии хор "Щедрик" занял первое место

На Международном фестивале оркестровых и хоровых коллективов во Флоренции (Италия) детский хор "Щедрик" занял первое место.



Жюри признало коллектив из столицы Украины лучшим среди 11 конкурсантов, сообщается на официальной странице фестиваля в Facebook.



В качестве приза музыканты получили статуэтку "Золотой Давид". Кроме того коллектив был удостоен двух золотых медалей в возрастной категории юношеских хоров и в категории исполнения духовной музыки. А руководителя коллектива Марианну Саблину отметили специальной наградой, как лучшего дирижера фестиваля. Эти призы не предусматривали денежных премий.

Организаторы фестиваля отметили сложность композиций, которые исполнял "Щедрик". В его репертуар входили произведения классиков (Бальдассаре Донати, Иоганна Себастьяна Баха) и современных отечественных композиторов (Виктории Полевой, Валентина Сильвестрова, Анны Гаврилец).



"Они звучали действительно единым голосом. Это сильный коллектив, в котором чувствуется школа, музыкальная традиция их страны. Слушая хор "Щедрик", понимаешь, что у Украины давняя и богатая музыкальная традиция", - сказала основательница фестиваля Карла Дзанин.

Ранее детский хор "Щедрик" исполнил гимн Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по случаю прибытия в Киев кубков мужской и женской Лиги Чемпионов УЕФА.