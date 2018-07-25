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Главная » Стиль жизни » Культура » Очередной роман Стивена Кинга будет экранизирован

Очередной роман Стивена Кинга будет экранизирован

Очередной роман Стивена Кинга будет экранизирован
Стивен Кинг / Фото: ТАСС

Сценаристом и режиссером картины станет автор фильма ужаса "Кукла"

25.07.18 77
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По роману Стивена Кинга "Почти как Бьюик" (From a Buick 8), опубликованному в 2002 году, будет снят фильм.

Об этом сообщает Deadline.

Сценаристом и режиссером киноленты станет автор фильма ужаса "Кукла" Уильям Брент Белл.

По сюжету, в американском городке Сталтер в гараже полиции давно хранится загадочный автомобиль Бьюик. Машина скрывает в себе множество тайн. Когда из-за несчастного случая с пьяным водителем погибает местный полицейский Керт Уилкокс, его сын Нед начинает свое расследование. Постепенно он приходит к выводу, что со смертью как-то связан Бьюик, внутри которого, по мнению полицейских, скрывается портал в другое измерение.

12 лет назад роман пытался экранизировать Тоуб Хупер, но проект был заморожен. Сейчас он будет работать в качестве одного из продюсеров.

Производством фильма займется кинокомпания Hyde Park Entertainment.

Ранее сообщалось, что немецкий режиссер турецкого происхождения Фатих Акин экранизирует роман Стивена Кинга "Воспламеняющая взглядом" (Firestarter).

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