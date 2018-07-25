Каждый год в эту печальную дату поклонники вспоминают его творчество, несут цветы к памятникам, расположенным в разных городах мира

В этот день в 1980 году поэт, автор-исполнитель песен, актер театра и кино Владимир Высоцкий ушел из жизни, он похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

Каждый год в эту печальную дату поклонники, близкие и родные поэта-песенника и актера вспоминают его творчество, несут цветы к памятникам, расположенным в разных городах мира.

Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве. Он окончил школу-студию МХАТ и успешно выступал на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина и Театра на Таганке. Кроме того, он реализовался как актер кино: картины с его участием до сих пор пользуются популярностью. Однако сам Высоцкий в первую очередь считал себя поэтом-песенником.