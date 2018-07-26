Певица Лиза Монеточка отказалась от участия в рок-фестивале "Нашествие".

"Извиняюсь перед всеми, кто рассчитывал увидеть меня в этом году на Нашествии, но мое выступление отменяется. Простите, что я не предупредила вас раньше, всем мира", — написала певица на официальной странице ВКонтакте, на которую ссылается Знак.

Ранее выступать на "Нашествии" из-за того, что фестиваль поддерживает Минобороны РФ, отказались группы "Пошлая Молли", "Элизиум", "Порнофильмы", "ЙОРШ". Все они выражают несогласие с милитаризацией фестиваля.

Отметим,рок-фестиваль "Нашествие" появился в 1999 году. В 2014-м году его партнером стало Минобороны РФ. В 2015-м году участвовать в фестивале отказался Андрей Макаревич, критиковал "Нашествие" за милитаризацию и лидер панк-группы «Наив» Александр "Чача" Иванов.

Напомним, November Rain Guns N' Roses стал самым популярным клипом на YouTube.