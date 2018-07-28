Убийство за шляпу, провокация года и репортёр с проблемами. Лучшие сериалы июля

"Острые предметы" / Sharp Objects

Создатель: Марти Ноксон

В главных ролях: Эми Адамс, Патриша Кларксон, Крис Мессина

Где смотреть: HBO

Репортёр крупной газеты Камилла возвращается в родной провинциальный городок, чтобы сделать материал о серии жестоких убийств девочек-подростков, которая началась здесь. И без того непростая тема усложняется тем, что Камилла только что вышла из психлечебницы — она годами занималась селфхармом после гибели младшей сестры. Возвращение домой вынуждает героиню столкнуться с демонами, от которых она пряталась всю свою жизнь.

"Острые предметы" — экранизация романа Гиллиан Флинн, бывшего телекритика журнала Entertainment Weekly. Именно её книги легли в основу фильмов "Исчезнувшая" Дэвида Финчера и "Тёмные тайны" с Шарлиз Терон в главной роли. "Острые предметы", как и другие работы Флинн, лишь прикидываются детективом, оказываясь лабиринтом фобий и воспоминаний главной героини. Её сыграла Эми Адамс, лауреат двух "Золотых глобусов" за фильмы "Афёра по-американски" и "Большие глаза". "Острые предметы" — это мини-сериал с запутанной, но законченной историей, а все его эпизоды поставил канадский режиссёр Жан-Марк Валле ("Далласский клуб покупателей"). Здесь нет ни одного случайного кадра — это пазл разбитого зеркала, которое всегда показывает людей, какими они есть.

"Йеллоустоун" / Yellowstone

Создатель: Тейлор Шеридан

В главных ролях: Кевин Костнер, Уэс Бентли, Келли Райлли

Где смотреть: Paramount Network

Джон Даттон — владелец самого большого ранчо в США. Ему приходится буквально летать по нему на своем личном вертолёте, потому что на машине никуда не успеть. А торопиться надо: за громадный кусок земли то и дело приходится до крови бодаться с наглыми застройщиками и индейской резервацией по соседству. Питьевую воду травят нефтяные корпорации, политики продаются, словно на аукционе, а человека могут убить за неуважительно приподнятую шляпу.

"Йеллоустоун" — это неовестерн, главную роль в котором сыграл лауреат премии "Оскар" Кевин Костнер. Актёр уже снимался на телевидении — в 2013-м он получил "Золотой глобус" за роль в мини-сериале "Хэтфилды и МакКои". "Йеллоустоун" написал и поставил Тейлор Шеридан, режиссёр "Ветреной реки" и сценарист "Сикарио" Дени Вильнёва. Судя по размеренному темпу первых серий, шоу не будет спешить раскрывать все свои секреты. Здесь подолгу любуются солнечными пейзажами ранчо, загорелыми ковбоями и взмыленными лошадьми, хотя тьма заговоров вокруг пасторальной картинки неумолимо сгущается. И чем дальше, тем отчётливее на экране проступает уродливая изнанка современной Америки, где жажда наживы подменила собой мечту.

"Саманта" / Samantha

Создатель: Фелипе Брага

В главных ролях: Эммануэль Араужо, Дуглас Силва, Дэниэл Фурлан

Где смотреть: Netflix

Саманта — серьёзная женщина средних лет, которой надоело жить обычной жизнью: она была ребёнком-телезвездой в Бразилии 1980-х и теперь, спустя десятилетия безвестности, хочет вновь прославиться. На помощь ей спешат буквально все: её дети, родители, знакомые, менеджер и даже бывший муж. В такой компании Саманта обречена ввязываться в самые нелепые интриги для того, чтобы вернуть себя яркому свету софитов.

Онлайн-кинотеатр Netflix продолжает показывать сериалы с бразильскими корнями: до "Саманты!" здесь выходила антиутопия "3%" и политическая драма "Механизм". "Саманта!" — комедия, среди продюсеров которой выделяется Чак Лорри, создатель самых рейтинговых ситкомов современности — "Теория Большого взрыва" и "Два с половиной человека". Это небольшое по меркам ситкомов шоу (всего семь эпизодов), но оно с первых минут покоряет остроумием и уютом, который удаётся создать героям на экране, в их компании хочется остаться подольше. Хорошо, что второй сезон "Саманты!" уже в производстве! А пока действие сериала мечется из 1980-х в наши дни и обратно, из детства героини в зрелость, и всегда остаётся верным своему сатиричному (но не безжалостному) взгляду на индустрию развлечений.

"Кто есть Америка?" / Who Is America?

Создатель: Саша Барон Коэн

В главной роли: Саша Барон Коэн

Где смотреть: Showtime

Билли — журналист, верит в ультраправые конспирологические теории. Нира — либеральный активист, читает лекции о гендере. Рик — бывший зэк, а теперь художник, создающий картины с помощью жидкостей из своего организма. Эрран — полковник израильской армии и эксперт по борьбе с терроризмом. Что общего у этих людей?

Их играет Саша Барон Коэн, комик и провокатор, прославившийся после фильмов "Борат" и "Диктатор". "Кто есть Америка?" — его новый проект. Это псевдокументальный политический сериал, где актёр превращается в одного из вымышленных персонажей, чтобы его не узнали герои интервью. А вот они здесь невыдуманные: для первого эпизода Коэну удалось пообщаться с директором организации Gun Owners of America Ларри Праттом, который продвигает интересы владельцев боевого оружия, сенатором Берни Сандерсом и другими политическими фигурами. Впрочем, "пообщаться" — слишком мягкое слово, скорее — "выставить полными идиотами". Так, Коэну удалось убедить Ларри Пратта в том, что в Израиле существует программа, в рамках которой четырёхлетних детей обучают обращаться с оружием, — и публично выступить в её поддержку. "Кто есть Америка?" — оглушительная и очень смешная провокация, не пропустите.